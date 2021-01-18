Українців попередили про ожеледицю на дорогах

У Київській області та Києві вночі від 17 до 22 градусів нижче нуля

У середу та четвер синоптики очікують в Україні пориви вітру до 20 метрів на секунду та ожеледицю

В Україні у найближчі три дні синоптики очікують ожеледицю на дорогах та сильні морози. Жителів Києва також попереджають про можливість ожеледиці.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вночі 19 січня синоптики прогнозують 17-22 градусів морозу, а у північно-західних областях місцями до -25. Вдень очікується від -4 до -16.

У Київській області та Києві вночі від 17 до 22 градусів нижче нуля, а вдень від +11 до +16.

У середу та четвер синоптики очікують в Україні пориви вітру до 20 метрів на секунду та ожеледицю. У західних областях можливий невеликий сніг.

Раніше повідомялося, що Україна 19-го січня, на Водохреще, належатиме потужній зоні високого атмосферного тиску, антициклону на ім’я Dragica. Тому суттєвих опадів у нас не очікується. Лише атмосферний фронт північно-західного циклону Flaviu, близького родича циклону Goran, черкне снігом по західній частині України. Невеликий сніг також можливий у вівторок у Криму.

Нагадаємо, за 16-17 січня у Києві через ожеледицю травмувалися 74 людини. На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні.