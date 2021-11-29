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    Із музею під Києвом невідомі викрали броньовану деталь танка (фото)

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    Крадіжка сталася в&nbsp;музеї &laquo;Битва за Київ у 1943 році&raquo; - Із музею під Києвом невідомі викрали броньовану деталь танка (фото)
    Крадіжка сталася в музеї «Битва за Київ у 1943 році»
    фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановили одного зі зловмисників

    У селі Нові Петрівці з території Національного музею «Битва за Київ у 1943 році» невідомі особи здійснили крадіжку фрагменту кришки моторного відсіку танка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Завдяки системі відеоспостереження «Безпечна Київщина» вдалося встановити автомобіль, на якому зловмисники вивезли з території музею експонат.

    Під час проведення оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження броньованої пластини.

    Також правоохоронці встановили особу одного з чоловіків, причетного до крадіжки у с. Нові Петрівці. Зловмисником виявився 39-річний місцевий житель.

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    Із музею під Києвом невідомі викрали броньовану деталь танка (фото)
    Із музею під Києвом невідомі викрали броньовану деталь танка (фото)
    Із музею під Києвом невідомі викрали броньовану деталь танка (фото)

    Наразі проводяться заходи щодо встановлення місця перебування його спільника.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

    Як повідомлялося, активісти руху «Гонор» знесли пам’ятник 227-му полку Народного комісаріату внутрішніх справ, що біля Калинівки на Київщині. У день пам'яті жертв Голодоморів монумент звалили за допомогою вантажівки.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина музей
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    Із музею під Києвом невідомі викрали броньовану деталь танка (фото)