Із музею під Києвом невідомі викрали броньовану деталь танка (фото)

Крадіжка сталася в музеї «Битва за Київ у 1943 році»

Правоохоронці встановили одного зі зловмисників

У селі Нові Петрівці з території Національного музею «Битва за Київ у 1943 році» невідомі особи здійснили крадіжку фрагменту кришки моторного відсіку танка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Завдяки системі відеоспостереження «Безпечна Київщина» вдалося встановити автомобіль, на якому зловмисники вивезли з території музею експонат.

Під час проведення оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження броньованої пластини.

Також правоохоронці встановили особу одного з чоловіків, причетного до крадіжки у с. Нові Петрівці. Зловмисником виявився 39-річний місцевий житель.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення місця перебування його спільника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялося, активісти руху «Гонор» знесли пам’ятник 227-му полку Народного комісаріату внутрішніх справ, що біля Калинівки на Київщині. У день пам'яті жертв Голодоморів монумент звалили за допомогою вантажівки.