Із музею під Києвом невідомі викрали броньовану деталь танка (фото)
Правоохоронці встановили одного зі зловмисників
У селі Нові Петрівці з території Національного музею «Битва за Київ у 1943 році» невідомі особи здійснили крадіжку фрагменту кришки моторного відсіку танка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Завдяки системі відеоспостереження «Безпечна Київщина» вдалося встановити автомобіль, на якому зловмисники вивезли з території музею експонат.
Під час проведення оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження броньованої пластини.
Також правоохоронці встановили особу одного з чоловіків, причетного до крадіжки у с. Нові Петрівці. Зловмисником виявився 39-річний місцевий житель.
Наразі проводяться заходи щодо встановлення місця перебування його спільника.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Як повідомлялося, активісти руху «Гонор» знесли пам’ятник 227-му полку Народного комісаріату внутрішніх справ, що біля Калинівки на Київщині. У день пам'яті жертв Голодоморів монумент звалили за допомогою вантажівки.