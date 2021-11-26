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    Правоохоронці затримали в Києві ще п’ятьох крадійок і відпустили під заставу

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    Затримані на Печерську дві злодійки вже вийшли під заставу - Правоохоронці затримали в Києві ще п’ятьох крадійок і відпустили під заставу
    Затримані на Печерську дві злодійки вже вийшли під заставу
    фото: Нацполіція

    Спритниці користувалися неуважністю перехожих і цупили у них ґаджети та гаманці

    Під час відпрацювання Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів Києва правоохоронці виявили п’ять правопорушниць, які у громадському транспорті та підземних переходах витягували із кишень і сумок громадян телефони та гаманці. Втекти після вчиненого їм завадили оперативні працівники, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Під час поверхневих оглядів у зловмисниць виявляли чужі мобільні, гаманці з грошима та документами. Слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції документували злочини, а поліцейські затримували зловмисниць у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Уродженки Закарпатської та Київської областей, 1965, 1984, 1985, 1991 та 2006 років народження, раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

    За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Наразі за процесуального керівництва окружних прокуратур слідчі повідомили фігуранткам про підозри у вчиненні злочинів.

    Затриманим у Печерському районі столиці суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 40 тис. грн кожній. Жінки вийшли під заставу.

    Підозрюваній за вчинення крадіжки у Шевченківському районі столиці суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 45 тис. грн.

    Слідчі Голосіївського управління поліції готують клопотання до районного суду про обрання фігурантці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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    Правоохоронці затримали в Києві ще п’ятьох крадійок і відпустили під заставу
    Правоохоронці затримали в Києві ще п’ятьох крадійок і відпустили під заставу
    Правоохоронці затримали в Києві ще п’ятьох крадійок і відпустили під заставу

    Нагадаємо, 6 листопада правоохоронці Шевченківського району Києва затримали одразу 15 крадійок.

    Раніше в Києві було викрито банду небезпечних грабіжниць ромської національності, які закидають потерпілих камінням і застосовують газові балончики.

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    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування
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    Правоохоронці затримали в Києві ще п’ятьох крадійок і відпустили під заставу