«Ліквідували пам’ятник катам». На Київщині активісти знесли монумент, присвячений НКВС

Монумент багато років була місцем поклоніння для «розформованого» Беркуту

Активісти руху «Гонор» знесли пам’ятник 227-му полку Народного комісаріату внутрішніх справ, що біля Калинівки на Київщині. У день пам'яті жертв Голодоморів монумент звалили за допомогою вантажівки. На ньому також намалювати тризуб та написали: «НКВС – кати. Слава Україні!». Відповідне відео оприлюднили на сторінці «Декомунізація. Україна» у Facebook.

«У день пам'яті жертв Голодоморів патріоти з «Гонору» ліквідували пам'ятник катам з НКВД на межі Києва та Калинівки. Подібних пам'ятників в Україні ще доволі багато, проте ми впевнені, що найближчим часом їх кількість істотно зменшиться», – ідеться у дописі.

Як написав у своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко, ця кам’яна брила багато років була місцем поклоніння для «розформованого» Беркуту, а сьогодні там було виявлено ще й вінок від Нацгвардії.

«Любителі совєцьких окупантів з поліції вже намагаються переслідувати декомунізаторів. Та небайдужим нема чого боятись, бо вони на своїй землі виконали вимоги закону, знищивши пам’ятник катам. А поліціянти своїми діями лиш показують, що вони люблять окупантів», – написав Стерненко.

Раніше повідомлялося, що Київський метрополітен досі використовує карти зі старими назвами вулиць. Так, на станції метро «Театральна» на карті позначені вулиці: Артема, Фрунзе та видніється пам’ятник Леніну.

Нагадаємо, столична Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака. Члени комісії також підтримали перейменування низки вулиць та провулків

Як повідомлялося, український інститут національної пам'яті склав список з 26 об'єктів Києва, які ще треба декомунізувати. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури Батьківщина-мати, кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро «Театральна».