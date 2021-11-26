Поліція затримала серійного грабіжника, що бив скло автівок і викрадав речі

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру чоловіку у вчиненні 23 крадіжок з автомобілів. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олекси Тихого невідомий розбив скло автомобіля та викрав з нього відеореєстратор. Окрім цього, через деякий час до поліції звернулася киянка та повідомила про аналогічну подію на проспекті Перемоги. За вказаними адресами правоохоронці провели першочергові слідчі дії та задокументували злочини.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції встановили чоловіка, причетного до вчинення даних правопорушень, та під час поверхневої перевірки виявили у нього викрадені речі. Поліцейські з’ясували, що вночі правопорушник підходив до припаркованих транспортних засобів, розбивав скло та забирав із салону цінні речі.

Речові докази працівники поліції вилучили, а чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант – мешканець столиці, 1982 року народження, який притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури Києва слідчий повідомив киянину про підозру у вчиненні 23 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до шести років ув’язнення.

Також у слідства є всі підстави вважати, що підозрюваний причетний до вчинення ще кількох аналогічних злочинів на території столиці, тож поліцейські збирають доказову базу, аби притягнути зловмисника до відповідальності.