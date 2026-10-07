Якість повітря у Києві 7 жовтня 2026 року: на лівому березі зафіксовано шкідливий рівень

Актуальні дані про якість повітря в Києві та показники у різних районах столиці

Уранці 7 жовтня якість повітря в Києві неоднорідна: якщо в окремих районах показники залишаються помірними, то на лівобережжі фіксують виражений шкідливий рівень забруднення – до 161 AQI. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 7 жовтня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Індекс якості атмосферного повітря для головного забрудника – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, у Києві станом на 7:00, 7 жовтня 2026 року дорівнює 69 – це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано в Оболонському (53 AQI) та Голосіївському (57 AQI) районах. Натомість у Дніпровському районі зафіксовано найвищий для міста, шкідливий рівень забруднення – 101 AQI.

Якість повітря у Києві 7 жовтня 2026 року скриншот із saveecobot.com

Найвищий рівень забруднення повітря фіксується, зокрема, на вул. Князя Романа Мстиславича, 10 (161 AQI) та вул. Юрія Поправки, 9 (159 AQI).

скриншот із saveecobot.com

Шкідливий рівень забруднення повітря на вул. Юрія Поправки скриншот із saveecobot.com

Карта забруднення повітря в Києві 7 жовтня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 7 жовтня вересня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському – в складські приміщення. У Дарницькому районі горять уламки на відкритій території. У Шевченківському – влучання на територію нежитлової забудови. Унаслідок російської атаки у Дарницькому районі столиці загинули двоє людей.