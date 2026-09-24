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Зеленський: Атака на Київ сталася під час обговорення санкції проти РФ з конгресменами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський: Атака на Київ сталася під час обговорення санкції проти РФ з конгресменами
Зеленський обговорив з конгресменами санкції проти РФ
фото: Офіс президента

Зеленський: «Знову основна мішень в їхньому ударі – Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, щоросіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами обговорювався закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції. Про це пише «Главком».

«Цю війну Росія без тиску не завершить. Тоді, коли люди спали, в небі були спалахи від вибухів. Знову основна мішень в їхньому ударі – Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є і постраждалі. Працюють екстрені служби – в одній із будівель заблоковані люди. В частині регіонів країни досі триває повітряна загроза», – написав Зеленський.

Зеленський говорив про санкції з Браяном Фіцпатріком, Майклом Квіглі, Марсі Каптур, Джаредом Голденом, Джо Вілсоном та Грегорі Міксом.

«Кожна така атака через те, що тиск на агресора так і не став тотальним і Росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії і тих, хто допомагає їй заробляти. Дякую обом партіям за готовність допомагати захищати життя», – підсумував Зеленський.

Як відомо, росіяни атакували Київ ракетами у ніч на 24 вересня. Відомо про шістьох постраждалих та двох загиблих. 

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову масовану атаку проти України.

«Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій», – наголосив Зеленський.

Теги: Київ Володимир Зеленський

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