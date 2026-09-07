Володимир Зеленський зустрівся із представниками Дональда Трампа у столиці

Спецпосланець президента США Стів Віткофф 6 вересня прибув до Києва потягом «Укрзалізниці». Іноземний гість поділився своїми враженнями від подорожі українською залізницею. Про це пише «Главком» із посиланням на запис трансляції спілкування Володимира Зеленського, Стіва Віткоффа й Джареда Кушнера з медіа.

Стіву Віткоффу сподобалася його подорож до Києва «Укрзалізницею». Зокрема, поїздка до України нагадала моменти з дитинства, коли він їздив залізницею до своєї бабусі у Флориду.

«Мені не просто сподобався потяг, мені дуже сподобалося! Це нагадало мені, як у дитинстві я їздив залізницею до бабусі у Флориду. Це було чудово», – розповів спецпосланник Трампа.

Як відомо, представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера під час прямування до Києва потягом «Укрзалізниці» пригощали традиційними стравами кримськотатарської кухні. Для американської делегації організували меню кримськотатарського ресторану. До нього увійшли традиційні страви наразі окупованого Криму.

До слова, представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили з України після завершення їхнього візиту спеціальним поїздом «Експрес миру». В «Укрзалізниці» подякували американським гостям за візит та побажали їм якнайшвидше повертатися.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер 6 вересня прибули до Києва. Це перший візит Віткоффа та Кушнера до України. Водночас раніше американські спецпосланці неодноразово відвідували Москву, де проводили переговори з російською стороною.

Також повідомлялося, президент США Дональд Трамп доручив Джареду Кушнеру та спецпосланцю Стіву Віткоффу сформувати «мирний пакет», який має сприяти завершенню російсько-української війни та встановленню тривалого миру.