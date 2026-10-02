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Кияни масово виїжджають? Що показує свіжа аналітика ринку оренди

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кияни масово виїжджають? Що показує свіжа аналітика ринку оренди
Київ, житловий масив Позняки, 8-й та 9-й мікрорайони
фото: Вікіпедія

Якщо раніше середня вартість однокімнатної квартири у Києві коливалася на рівні 18 тис. грн на місяць, то зараз у багатьох районах ціни суттєво нижчі

У Києві на фоні складної безпекової ситуації та транспортного колапсу почала падати вартість орендованого житла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сервісу Лун та застосунку з оренди житла Bird.

Масовий виїзд мешканців зі столиці є ще одним ключовим фактором, який безпосередньо тисне на ринок нерухомості Києва та змушує власників знижувати ціни. Рятуючись від постійної небезпеки та загрози блекаутів, тисячі киян знову обирають релокацію.

На сайті ЛУН можна наочно побачити, скільки квартир у Києві зараз вільні і чекають на орендарів.

Вільні квартири є на лівому і правому березі столиці
Вільні квартири є на лівому і правому березі столиці
скриншот з сайту Лун
Вільне житло на правому березі
Вільне житло на правому березі
скриншот з сайту Лун
Вільне житло на лівому березі Києва
Вільне житло на лівому березі Києва
скриншот з сайту Лун

Якщо раніше середня вартість однокімнатної квартири у Києві коливалася на рівні 18 тис. грн на місяць, то зараз, за даними застосунку Bird, у багатьох районах ціни суттєво нижчі:

  • Оболонський район: 1-кімнатна – 10 тис. грн; 2-кімнатна – 14 тис. грн; 3-кімнатна – 23,4 тис. грн.
  • Троєщина: 1-кімнатна – 7 тис. грн; 2-кімнатна – 8,5 тис. грн; 3-кімнатна – 10 тис. грн.
  • Стара Дарниця: 1-кімнатна – 7,8 тис. грн; 2-кімнатна – 8 тис. грн; 3-кімнатна – 11,2 тис. грн.
  • Нова Дарниця: 1-кімнатна – 8 тис. грн; 2-кімнатна – 10 тис. грн; 3-кімнатна – 13,5 тис. грн.
  • Харківський масив: 1-кімнатна – 9 тис. грн; 2-кімнатна – 10 тис. грн; 3-кімнатна – 13 тис. грн.
    Голосієво: 1-кімнатна – 15 тис. грн; 2-кімнатна – 20 тис. грн; 3-кімнатна – 30 тис. грн.
    Печерськ: 1-кімнатна – 15 тис. грн; 2-кімнатна – 28 тис. грн; 3-кімнатна – 39,6 тис. грн.
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Вартість оренди житла у Києві за даними застосунку Bird
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Чому немає осіннього ажіотажу

Зазвичай восени попит на оренду квартир у Києві зростає через початок навчального року та активізацію ділового сезону. Проте цьогоріч традиційного сплеску немає. Як розповіла «Главкому» голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Світлана Рощіна, головним критерієм вибору житла став саме безпековий фактор.

«Спокійних районів зараз немає — кругом літає. Тому орендарі дивляться, чи є поруч укриття, чи підходить під сховище паркінг у ЖК, чи близько метро», – пояснює експертка.

Через регулярні ризики атак потенційні орендарі уникають окремих локацій. Наприклад, суттєво впав попит на житло в районі Лук'янівки та на ДВРЗ у Дарницькому районі.

Фактор автономності та стан будинку

Вартість конкретної квартири дедалі більше залежить від характеристик самої будівлі. Житло у будинках із автономним опаленням, генераторами та підземними паркінгами утримує високі цінники або навіть дорожчає. Натомість у старішому житловому фонді без таких переваг оренда сповзає донизу.

За словами Світлани Рощіної, найближчим часом чекати на різке подорожчання оренди не варто: якщо інтенсивні атаки на столицю триватимуть, це й надалі стримуватиме ринок від зростання. Водночас частина киян із родинами намагається переїжджати у передмістя або сільську місцевість у пошуках спокійніших умов.

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Теги: оренда квартира ціни Київ

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