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Народна депутатка виїхала на Південний міст і потрапила у пастку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Народна депутатка виїхала на Південний міст і потрапила у пастку
Затори біля Південного мосту у Києві 2 жовтня
фото: Новини.ive

Южаніна: «Південний міст у пастці... Ця переправа стала безпековою загрозою»

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна опинилася у масштабному заторі на Південному мосту в Києві та жорстко розкритикувала організацію дорожніх робіт під час війни, назвавши її прямою безпековою загрозою для столиці.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис нардепки у Facebook.  

Величезне скупчення транспорту та ремонтні роботи

Парламентарка розповіла про свій досвід проїзду переправою у денний час учора, 1 жлвтня, зазначивши, що на під'їздах до моста зі сторони Столичного шосе утворився справжній транспортний колапс.

«На Столичному шосе – неймовірна черга автомобілів і вантажівок. Машини стоять у декілька рядів. Практично в одному місці. І майже не рухаються. І перша моя думка: невже ми так і не навчилися швидко переналаштовуватися? В умовах війни такі речі мали б врегульовуватися одразу», – зазначила Южаніна.

Нардепка підкреслила, що заїхати на переправу вдалося лише по одній смузі, адже решта була перекрита через ремонтні роботи, на яких вона нарахувала лише кількох робітників.

«Заїжджаємо на міст – одна смуга для руху, решта закрита на ремонт. Їду (якщо це можна так назвати) вздовж ремонтної ділянки і рахую людей, яких бачу: троє працюють в одному місці, ще четверо – далі. На значній частині ділянки працівників взагалі не видно. Я не знаю графіка робіт і технології ремонту, тому не роблю висновків. Але результат бачу: величезне скупчення транспорту і одна смуга для руху», – обурилася нардепка.

Ямковий ремонт під час постійних атак

За словами депутатки, ситуація ускладнилася ще й на виїзді з міста, де проїзд сповільнився через чергові дорожні роботи.

«Їдемо далі, на виїзді з міста – знову страшенний затор. Причина? Ямковий ремонт. Ну серйозно?! Війна. Постійні повітряні атаки. І в цей самий час самі створюємо ще одне величезне скупчення автомобілів через організацію дорожніх робіт. Можливо, для всього цього є пояснення. Але в мене склалося враження, що Південний міст у пастці, дивлячись на хронічні ремонти переправи і те, що ця переправа стала безпековою загрозою», – наголосила парламентарка.

Заклик діяти на випередження

Южаніна зауважила, що емоції від побаченого за вечір і ніч лише посилилися, особливо на тлі загального ранкового колапсу із переправами через Дніпро.

«Не маю права нікого повчати, в усьому винна війна і дії ворога, але хоча б іноді можна діяти на випередження. Починаючи від заміни дорожнього покриття вночі без створення кілометрових заторів удень (якщо вже вирішили змінювати), убезпечення вантажівок від загроз (які можуть виникнути неочікувано) і так далі. Бо врегульовувати такі речі прийдеться. І швидко», – підсумувала народна депутатка.  

Що кажуть у мережі

Допис нардепки викликав активне обговорення у соцмережах. Зокрема, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн звернув увагу на регулярність ремонтних робіт на цій ділянці: «Врахуємо, що попередній багатомісячний ремонт нещодавно лише закінчився…».

Народна депутатка виїхала на Південний міст і потрапила у пастку фото 1
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Водночас користувачі вказують і на конкретні причини накопичення великогабаритного транспорту та пропонують розв'язання проблеми.

«Черга вантажівок – це в основному ті, що розмитнилися впродовж дня на мирних терміналах Києва (Новопирогівська, Калинівка тощо). Це сотні машин, що виходять надвечір. Рішення вкрай просте. Митниця випускає після 21:00 (відмічає пропуск)», – зазначив у коментарях Віктор Прудковських.

Народна депутатка виїхала на Південний міст і потрапила у пастку фото 2
скриншот

Раніше повідомлялося, що Південний міст повністю закритий для руху транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух із лівого на правий берег обмежили однією смугою.

Зранку 2 жовтня у Києві виникли серйозні проблеми з рухом між лівим і правим берегами. Зокрема, на мосту Патона повністю перекритий рух із правого на лівий берег – через це утворився величезний затор, зокрема на Печерську. Також великі затори спостерігаються на Дніпровській набережній у напрямку правого берега та на Осокорках. На зупинках у напрямку правого берега – десятки людей. Зокрема, на одній із зупинок очікують громадський транспорт щонайменше 50 пасажирів. 

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Теги: міст Київ Ніна Южаніна депутат

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