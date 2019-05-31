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    У Києві через прорив труби затопило цілу вулицю (відео)

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    Спецтехніка розчищає місце аварії від піску і щебню, щоб у подальшому розпочати ремонтні роботи - У Києві через прорив труби затопило цілу вулицю (відео)
    Спецтехніка розчищає місце аварії від піску і щебню, щоб у подальшому розпочати ремонтні роботи

    Наразі пошкодження локалізовано, на місці аварії працюють фахівці Київтеплоенерго

    У четвер, 30 травня, на Залізничному шосе у Києві стався прорив трубопроводу, внаслідок чого вулицю затопило.

    Відео «потопу» оприлюднено на сторінці спільноти «Київ оперативний»у Facebook.

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    Як повідомило КП «Київтеплоенерго», «о 16:16 під час проведення гідравлічних випробувань на теплоджерелі ТЕЦ-5 виявлено пошкодження трубопроводу за адресою вул. Залізничне шосе, 2». «У результаті пошкодження стався виток води на поверхню. Постраждалих немає», - поінформували на підприємстві.

    Наразі пошкодження локалізовано. На місці працюють аварійно-відновлювальні бригади і задіяна спецтехніка для очищення території від піску і щебню, щоб у подальшому розпочати ремонтні роботи.

    Діаметр труби 1200 мм. Рік введення трубопроводу в експлуатацію – 1974-й, додали у «Київтеплоенерго».

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