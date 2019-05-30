Створено карту, з якої кияни можуть дізнатися, де і на скільки зникне гаряча вода



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На цей літній період у Києві запланували виконати масштабну програму модернізації теплових мереж і обладнання

У Києві створили карту ремонту теплових мереж, де кияни можуть бачити скільки і в яких мікрорайонах проходитиме цьогорічна модернізація комунікацій. Карта розміщена на офіційному сайті комунального підприємства «Київтеплоенерго». Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що протягом останнього опалювального сезону аварійні бригади «Київтеплоенерго» ліквідовували щодоби 30-40 пошкоджень мереж. За період поточного опалювального сезону підприємство усунуло понад 6 тисяч пошкоджень теплових мереж.

«Саме тому ми на цей літній період запланували виконати масштабну програму модернізації теплових мереж і обладнання. Виділено більше 500 млн грн на ці роботи. «Київтеплоенерго» вже приступило до виконання робіт. Загальна протяжність заміни – понад 130 км», – сказав він.

Пантелеєв зауважив, що місто відходить від практики «латання дірок» і віддає перевагу комплексній модернізації. Застосовують сучасні технології, що дозволять зменшити тепловтрати, подовжити термін експлуатації мереж та підвищити надійність теплопостачання міста. Гарантійний термін труб сягає 25 років, а полімерних – до 50.

«На карті ремонтів мереж кияни бачитимуть адреси, види робіт, протяжність заміни мереж, а також кількість аварій, що сталися на цих ділянках за останні три роки. На деяких адресах кількість аварій сягає кількох десятків, і через це у людей були перебої з послугами. Ми переконані, що заміна на цих територіях знизить аварійність і вимушені перерви у теплопостачанні», – сказав заступник голови КМДА.