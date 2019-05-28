На Райдужному масиві прорвало трубу: в асфальті утворилося провалля (фото)



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Аварійно-відновлювальні бригади працюють над ліквідацією пошкодження

Ремонтні роботи будуть завершені 29 травня

У вівторок, 28 травня, вранці сталося пошкодження трубопроводу за адресою вул. Петра Вершигори, 7-А. Про це повідомляє прес-служба КП «Київтеплоенерго».

У результаті пошкодження стався виток води на поверхню, що спричинило провал асфальту. Постраждалих немає.

У «Київтеплоенерго» зазначили, що трубопровід експлуатується з 1981 року.

Аварійно-відновлювальні бригади локалізували пошкодження, і фахівці працюють над його ліквідацією. Заплановано, що ремонтні роботи будуть завершені 29 травня. Постачання гарячої води буде відновлено відразу після закінчення всіх робіт.

«Київтеплоенерго» в 2019 році планує виконати заміну понад 130 км найбільш зношених теплових мереж в Києві, замінивши їх на нові і сучасні трубопроводи.

Нагадаємо, 2 травня на вулиці Симиренка, 7 в Києві прорвало трубу гарячого водопостачання. Через аварію дитячий майданчик затопило окропом, а машина, яка стояла на парковці у дворі, провалилася під асфальт.