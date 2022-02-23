Європейські міста підсвітять архітектурні пам'ятки кольорами прапора України

Берлін, Лондон та Париж підсвітять відомі об'єкти кольорами прапора України

Київський міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що Бранденбурзькі ворота у Берліні підсвітять кольорами прапору України на знак солідарності міста з Україною.

Підсвічування працюватиме ввечері з 18:45 до 00:00. Подібну акцію підтримали Париж і Лондон, у яких також підсвітять відомі архітектурні елементи.

«Дякую нашим партнерам та друзям, які висловлюють свою підтримку українцям! Сьогодні увечері, з 18.45 до опівночі, Бранденбурзькі ворота в Берліні підсвітять кольорами прапору України на знак солідарності міста з Україною. Бургомістерка Берліну Франциска Гіффай зазначила: «Берлін стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми підсвічуємо Бранденбургські ворота, щоб надіслати потужний та чіткий сигнал про підтримку вільної та суверенної України. Ми солідарні з українцями, багато берлінців мають українське коріння. Всі ми хочемо зупинити ескалацію і досягти мирного вирішення конфлікту». Цю ініціативу підтримали також міста-побратими німецької столиці, зокрема, Париж та Лондон, де теж підсвітять відомі об’єкти», – написав Кличко.

Нагадаємо, 21 лютого мер Києва Віталій Кличко закликав міжнародних партнерів України запровадити санкції проти Росії. Кличко закликав міжнародних партнерів відреагувати на визнання Росією «ЛДНР».

Раніше Віталій Кличко заявив, що Росія фактично оголосила Україні війну.