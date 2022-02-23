Газовий шантаж Путіна не подіє. Німеччина оприлюднила важливе рішення

Потреби країни можуть бути «компенсовані» іншими джерелами енергії і постачальниками

На тлі російської агресії уряд Німеччини призупинив сертифікацію газопроводу «Північного потоку-2» та заявив, що може обійтися без постачання російського природного газу. Про це пише The Guardian, з посиланням на слова німецького міністра економіки Роберта Габека.

Як зазначає видання, найбільша європейська економіка може обійтися без постачання російського природного газу.

При цьому Габек не виключив підвищення цін на енергетичному ринку Німеччини, але потреби країни можуть бути «компенсовані» іншими джерелами енергії і постачальниками. Йшлося, в тому числі і про впровадження відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що рішення Німеччини зупинити сертифікацію «Північного потоку-2» призведе до зростання цін на газ в Європі. За його словами, європейці скоро платитимуть €2000 за тисячу кубометрів блакитного палива. Раніше стало відомо, що Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання «незалежними» так званих «ЛДНР». Він виступив за повне відключення російського газопроводу «Північний потік-2».

«Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку «Північного потоку-2», – зазначив Зеленський.

Згодом Вітренко сказав, що Україна чекає після зупинки сертифікації «Північного потоку-2».