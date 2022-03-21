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    У Києві пролунали вибухи. ОНОВЛЕНО (фото, відео)

    Наразі невідомо, чи є постраждалі від обстрілу<br /><br /> - У Києві пролунали вибухи. ОНОВЛЕНО (фото, відео)
    Наразі невідомо, чи є постраждалі від обстрілу

    фото: Віталій Кличко/ Facebook

    За попередньою інформацією, окупанти влучили в торговий центр

    Увечері 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва.

    «Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на цей момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці», – написав Кличко.

    Місце падіння снаряду буде опубліковано не раніше, ніж пролунає сигнал про відбій тривоги.

    Наразі ДСНС ще не надало відомостей щодо вибухів та пожежі.

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    Інформація щодо постраждалих громадян та пошкоджених будинків уточнюється. фото: Патрульна поліція
    Інформація щодо постраждалих громадян та пошкоджених будинків уточнюється. фото: Патрульна поліція

    Нагадаємо, сьогодні в Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото).

    Також росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ ДСНС війна рятувальники Україна Facebook поліція окупація #stoprussia
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    У Києві пролунали вибухи. ОНОВЛЕНО (фото, відео)