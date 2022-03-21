У Києві пролунали вибухи. ОНОВЛЕНО (фото, відео)

Наразі невідомо, чи є постраждалі від обстрілу

За попередньою інформацією, окупанти влучили в торговий центр

Увечері 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва.

«Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на цей момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці», – написав Кличко.

Місце падіння снаряду буде опубліковано не раніше, ніж пролунає сигнал про відбій тривоги.

Наразі ДСНС ще не надало відомостей щодо вибухів та пожежі.

Нагадаємо, сьогодні в Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото).

Також росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях.

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