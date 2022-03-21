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    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)

    Значних ушкоджень зазнали два будинки - Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)
    Значних ушкоджень зазнали два будинки
    фото: Олексій Самсонов/КМДА

    Через влучення снаряду на Святошині постраждали шестеро людей

    У результаті влучення снаряду поруч із житловими будинками у Святошинському районі Києва постраждали шість осіб, двоє з них госпіталізовані. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    Значних ушкоджень зазнали два будинки, ще в шістьох навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, пошкоджені приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.

    Евакуйовано понад 200 мешканців пошкоджених будинків.

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    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)
    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)
    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)
    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)
    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)
    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)
    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)
    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)
    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)
    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)

    Міська влада нагадує киянам про необхідність бути обережними, спускатися в укриття за сигналів повітряної тривоги, дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі із 20:00 до 07:00.

    Нагадаємо, 20 березня близько 14 години внаслідок обстрілу снаряд потрапив у житловий будинок у Святошинському районі Києва. Виникла пожежа в будинку.

    Увечері 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва.

    Внаслідок ворожого обстрілу сталось загорання на парковці та у торговому центрі, загинули чотири людини, одна травмована.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Влучення снаряду на Святошині. Столична влада показала масштаби руйнувань (фото)