Зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Києва

У Подільському районі Києва внаслідок обстрілу сталося займання на площі 1500 кв. м

Внаслідок ворожого обстрілу сталось загорання на парковці та у торговому центрі, загинули чотири людини, одна травмована. Про це ідеться у повідомленні головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Києві.

Повідомляється, що на місце події негайно прибули вогнеборці, пожежно-рятувальні підрозділи, що перебували найближче до місця подій. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру. На місці виявили 4 загиблих.

О 2:18 пожежу локалізовано на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація триває. У роботі задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 людини особового складу. .

Як повідомлялося раніше, одну живу , але травмовану людину з-під завалів дістали рятувальники.