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    Зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Києва

    Нічний обстріл Києва забрав життя людей - Зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Києва
    Нічний обстріл Києва забрав життя людей
    Фото: ДСНС

    У Подільському районі Києва внаслідок обстрілу сталося займання на площі 1500 кв. м

    Внаслідок ворожого обстрілу сталось загорання на парковці та у торговому центрі, загинули чотири людини, одна травмована. Про це ідеться у повідомленні головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Києві.

    Повідомляється, що на місце події негайно прибули вогнеборці, пожежно-рятувальні підрозділи, що перебували найближче до місця подій. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру. На місці виявили 4 загиблих.

    О 2:18 пожежу локалізовано на загальній площі 1500 кв. м. Ліквідація триває. У роботі задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 людини особового складу. .

    Як повідомлялося раніше, одну живу , але травмовану людину з-під завалів дістали рятувальники.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Києва