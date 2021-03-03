Брати Клички виграли ще один позов до «1+1»

Суд визнав недостовірною інформацію поширену телеканалом у 2019 році

Мер Києва Віталій Кличко та його брат, чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі, Володимир Кличко виграли судовий позов до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив, посилаючись на повний текст рішення Подільського районного суду столиці.

Позов про захист честі, гідності і ділової репутації Клички подали ще у листопаді 2019 року після виходу в ефір «Студії 1+1» сюжету у програмі «ТСН. Тиждень», де була оприлюднена неправдива інформація про Віталія та Володимира Кличків.

«Позов, разом з братом, ми подали через брудну брехню і маніпуляції, які телеканал розповсюджував в ефірі. У рішенні суду, зокрема, зазначено, що під час розгляду справи відповідач, «Телеканал «Студії 1+1», не довів достовірність поширеної інформації. А також не надав доказів наявності обставин, що виключають його відповідальність відповідно до статті 67 закону України «Про телебачення та радіомовлення», – зазначив мер столиці. – Суд акцентував на тому, що сюжет з недостовірною інформацією вийшов в ефір під час обговорення у суспільстві питання призначення позачергових виборів Київського міського голови та позачергових виборів до Київради. А інформація, викладена у сюжеті, за висновком суду, має характер оціночних суджень», – зазначив Віталій Кличко.

Розглянувши позов, суд постановив задовольнити його, зобов’язавши «Телекомпанію «Студія 1+1» спростувати неправдиву інформацію в ефірі програми «ТСН. Тиждень». Також суд зобов’язав видалити відеозапис, розміщений на офіційному сайті «ТСН», на YouTube каналах програм «ТСН» та «ТСН. Тиждень» і на сторінках у соцмережах програми «ТСН. Тиждень».

Зобов‘язав суд і видалити статтю з недостовірною інформацією з сайту «ТСН» та розмістити на сайті копію повного тексту рішення суду про спростування недостовірної інформації відносно Віталія Кличка та Володимира Кличка.

Учора стало відомо, що Київський міський голова Віталій Кличко виграв ще один судовий позов про захист честі, гідності і ділової репутації поданий до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1». Зокрема суд постановив задовольнити його, зобов’язавши «Телекомпанію «Студія 1+1» спростувати неправдиву інформацію, поширену нинішнім народним депутатом Олександром Дубінським в ефірі програми «Гроші». Цей позов було подано у серпні 2019 року.