Кличко виграв суд у Дубінського і каналу Коломойського

Суд зобовʼязав «1+1» видалити програму з неправдивою інфрмацією

Міський голова Києва Віталій Кличко виграв судовий позов про захист честі, гідності і ділової репутації поданий до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1». Про це він заявив, посилаючись на повний текст рішення Подільського районного суду столиці.

Судовий позов мер Києва та співпозивач Дмитро Білоцерковець подали ще в серпні 2019 року після виходу в ефірі «Студії 1+1» програми «Гроші» Олександра Дубинського, де була оприлюднена неправдива інформація.

«Наскільки ви пам’ятаєте, тоді проти мене була розгорнута широка кампанія з дискредитації. І я заявив, що захищатиму свою честь і гідність у суді. Тому й подав позов до суду на канал «1+1», який поливав мене брудом. Про наступ на свободу слова тут не йдеться», – сказав Віталій Кличко.

Розглянувши позов суд постановив задовольнити його, зобов’язавши «Телекомпанію «Студія 1+1» спростувати неправдиву інформацію в ефірі програми «Гроші». Також суд зобов’язав видалити програму, в якій була оприлюднена неправдива інформація, зі всіх інформаційних ресурсів телекомпанії та соціальних мереж, пов’язаних з нею.

Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.