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    Кличко виграв суд у Дубінського і каналу Коломойського

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    &laquo;Студія 1+1&raquo; має публічно спростувати неправдиву інформацію щодо Київського міського голови - Кличко виграв суд у Дубінського і каналу Коломойського
    «Студія 1+1» має публічно спростувати неправдиву інформацію щодо Київського міського голови

    Суд зобовʼязав «1+1» видалити програму з неправдивою інфрмацією

    Міський голова Києва Віталій Кличко виграв судовий позов про захист честі, гідності і ділової репутації поданий до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1». Про це він заявив, посилаючись на повний текст рішення Подільського районного суду столиці.

    Судовий позов мер Києва та співпозивач Дмитро Білоцерковець подали ще в серпні 2019 року після виходу в ефірі «Студії 1+1» програми «Гроші» Олександра Дубинського, де була оприлюднена неправдива інформація.

    «Наскільки ви пам’ятаєте, тоді проти мене була розгорнута широка кампанія з дискредитації. І я заявив, що захищатиму свою честь і гідність у суді. Тому й подав позов до суду на канал «1+1», який поливав мене брудом. Про наступ на свободу слова тут не йдеться», – сказав Віталій Кличко.

    Розглянувши позов суд постановив задовольнити його, зобов’язавши «Телекомпанію «Студія 1+1» спростувати неправдиву інформацію в ефірі програми «Гроші». Також суд зобов’язав видалити програму, в якій була оприлюднена неправдива інформація, зі всіх інформаційних ресурсів телекомпанії та соціальних мереж, пов’язаних з нею.

    Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

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    Теги: Ігор Коломойський Віталій Кличко Київ суд гроші мер Дмитро Білоцерковець Олександр Дубінський
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