  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві частково обмежать рух на проспекті Палладіна

    • Розсилка
    У Києві частково обмежать рух на проспекті Палладіна

    19-21 липня на Палладіна триватиме завершальний етап дорожніх робіт

    У Києві на проспекті Палладіна із 9:00 19 липня до 9:00 21 липня буде частково обмежено рух на ділянці між бульваром Вернадського і вулицею Єфремова та розв’язкою на проспектах Палладіна і Перемоги.

    Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

    Обмеження руху буде запроваджено у зв’язку з фінальним етапом дорожніх робіт на Палладіна - зокрема, вкладатимуть верхній шар асфальту.

    Асфальтування перехрестя з бульваром Вернадського і вул. Єфремова планують виконувати вночі, оскільки під час цих робіт виїзд на проспект тимчасово буде перекрито.

    _4953

    У комунальній корпорації просять водіїв за можливості коригувати маршрути та нагадують, що зі змінами курсуватимуть тролейбусні маршрути № 7 та № 39.

    У «Київатодорі» стверджують, що новий асфальт буде з міцного «ЩМА», такого як вкладають на злітно-посадкових смугах.

    Читайте також
    Київ ремонт транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ