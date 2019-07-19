У Києві частково обмежать рух на проспекті Палладіна



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19-21 липня на Палладіна триватиме завершальний етап дорожніх робіт

У Києві на проспекті Палладіна із 9:00 19 липня до 9:00 21 липня буде частково обмежено рух на ділянці між бульваром Вернадського і вулицею Єфремова та розв’язкою на проспектах Палладіна і Перемоги.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Обмеження руху буде запроваджено у зв’язку з фінальним етапом дорожніх робіт на Палладіна - зокрема, вкладатимуть верхній шар асфальту.

Асфальтування перехрестя з бульваром Вернадського і вул. Єфремова планують виконувати вночі, оскільки під час цих робіт виїзд на проспект тимчасово буде перекрито.

У комунальній корпорації просять водіїв за можливості коригувати маршрути та нагадують, що зі змінами курсуватимуть тролейбусні маршрути № 7 та № 39.

У «Київатодорі» стверджують, що новий асфальт буде з міцного «ЩМА», такого як вкладають на злітно-посадкових смугах.