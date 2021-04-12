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    Карантин по-київськи: на дитячих майданчиках повно малечі (фото)

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    Під час карантину на дитячих майданчиках гуляють діти - Карантин по-київськи: на дитячих майданчиках повно малечі (фото)
    Під час карантину на дитячих майданчиках гуляють діти
    Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Києві

    У вихідні фахівці Держпродспоживслужби в Києві виявили майже сотню порушень карантинних обмежень

    У минулі вихідні, 10-11 квітня, фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Києві провели моніторинг дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів суб’єктами, які здійснюють господарську діяльність.

    Як повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві, було проведено перевірку 1440 об’єктів.

    З них:

    • 422 заклади громадського харчування,
    • 374 об’єкти торгівлі продовольчими товарами,
    • 644 – непродовольчими товарами.

    За результатами моніторингу загалом зафіксовано 94 порушення дотримання карантинних обмежень.

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    Карантин по-київськи: на дитячих майданчиках повно малечі (фото)
    Карантин по-київськи: на дитячих майданчиках повно малечі (фото)
    Карантин по-київськи: на дитячих майданчиках повно малечі (фото)
    Карантин по-київськи: на дитячих майданчиках повно малечі (фото)
    Карантин по-київськи: на дитячих майданчиках повно малечі (фото)
    Карантин по-київськи: на дитячих майданчиках повно малечі (фото)
    Карантин по-київськи: на дитячих майданчиках повно малечі (фото)
    Карантин по-київськи: на дитячих майданчиках повно малечі (фото)

    Зазначимо, що за добу 11 квітня у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Минулої доби від ускладнень хвороби померли 42 особи.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

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    Теги: Київ торгівля карантин коронавірус
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