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    Київ на «коронавірусному плато». Експерти дали прогноз, коли почнеться спад

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    Рівень госпіталізації хворих на коронавірус у Києві високий - Київ на «коронавірусному плато». Експерти дали прогноз, коли почнеться спад
    Рівень госпіталізації хворих на коронавірус у Києві високий
    Фото з відкритих джерел

    Поки що локдаун в Києві не відображається на статистиці захворюваності

    Київ за рівнем госпіталізації хворих на коронавірус з кінця березня вийшов на своєрідне плато. Однак це плато – не добрий знак, тому що навантаження на медичну систему в столиці залишається дуже високою. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, повідомляє РБК-Україна.

    «У цього плато поки не спостерігається падіння. Тому захворюваність в Києві потрібно збивати далі», – зазначив експерт.

    Ганіченко додав, що поки ефект від жорсткого карантину, який почав діяти з 5 квітня, не відображається у статистиці.

    «Їх дію ми побачимо лише через 2-3 тижні. Тобто через тиждень-два ми зможемо побачити поліпшення ситуації в Києві. Проте зараз ситуація стабільно напружена», – пояснив виданню Ганіченко.

    Зазначимо, що за добу 11 квітня у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Минулої доби від ускладнень хвороби померли 42 особи.

    Нагадаємо, з 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

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    Теги: Київ епідемія карантин коронавірус
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