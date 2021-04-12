Київ на «коронавірусному плато». Експерти дали прогноз, коли почнеться спад

Поки що локдаун в Києві не відображається на статистиці захворюваності

Київ за рівнем госпіталізації хворих на коронавірус з кінця березня вийшов на своєрідне плато. Однак це плато – не добрий знак, тому що навантаження на медичну систему в столиці залишається дуже високою. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, повідомляє РБК-Україна.

«У цього плато поки не спостерігається падіння. Тому захворюваність в Києві потрібно збивати далі», – зазначив експерт.

Ганіченко додав, що поки ефект від жорсткого карантину, який почав діяти з 5 квітня, не відображається у статистиці.

«Їх дію ми побачимо лише через 2-3 тижні. Тобто через тиждень-два ми зможемо побачити поліпшення ситуації в Києві. Проте зараз ситуація стабільно напружена», – пояснив виданню Ганіченко.

Зазначимо, що за добу 11 квітня у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Минулої доби від ускладнень хвороби померли 42 особи.

Нагадаємо, з 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.