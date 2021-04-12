Covid-19 в Одеській області: захворіли 12 дітей та вісім медиків

Станом на 12 квітня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 120867 жителів

Майже півсотні нових хворих на коронавірус виявили в Одеській області

Лабораторно підтверджено 443 нових випадки коронавірусу в Одеській області протягом минулого дня, 11 квітня. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Серед нових хворих – 12 дітей та вісім медичних працівників. Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одесі – 207, Овідіопольському районі – 46, в Ізмаїлі – 43. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли шестеро людей. Одужали за минулу добу 89 осіб. Для визначення хворих на Covid-19 в регіоні провели 1672 ПЛР-тестів за добу.

Станом на 12 квітня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 120867 жителів, з яких 5372 дітей та 3709 медпрацівників. Померли ж від початку пандемії 2093 людини, а видужали 86549 осіб. За весь час провели 514083 ПЛР-тестів для визначення ковід-хворих.

Тим часом, 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 12 квітня 2021 року, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 770 осіб;

летальних випадків – 287;

одужало – 5 355 осіб;

здійснено тестувань за добу – 40 109 (зокрема методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).