Коронавірус не відступає. У Києві за добу понад пів тисячі нових хворих

Від початку епідемії коронавірус було виявлено у понад 177 тисяч киян

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 42 людини

За минулу добу, 11 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Це на 160 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 10 квітня було 697 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 177106 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 111216 осіб (за добу 148), померли 3932 особи (за добу 42).

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 106721 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 477 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 659 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 83678 осіб (за добу 251), померли 1900 людей (за добу 13).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1861105 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 11 квітня зафіксовано 7856 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, за добу 10 квітня у Києві було виявлено 697 хворих на Covid-19, 42 людини померли від коронавірусу, 236 осіб побороли недугу.

Читайте також: