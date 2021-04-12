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    Коронавірус не відступає. У Києві за добу понад пів тисячі нових хворих

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    Від початку епідемії коронавірус було виявлено у понад 177 тисяч киян - Коронавірус не відступає. У Києві за добу понад пів тисячі нових хворих
    Від початку епідемії коронавірус було виявлено у понад 177 тисяч киян
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу від ускладнень хвороби померли 42 людини

    За минулу добу, 11 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Це на 160 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 10 квітня було 697 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 177106 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 111216 осіб (за добу 148), померли 3932 особи (за добу 42).

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 106721 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 477 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 659 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 83678 осіб (за добу 251), померли 1900 людей (за добу 13).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1861105 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 11 квітня зафіксовано 7856 хворих на коронавірус.

    Нагадаємо, за добу 10 квітня у Києві було виявлено 697 хворих на Covid-19, 42 людини померли від коронавірусу, 236 осіб побороли недугу.

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    Теги: Київ статистика Максим Степанов епідемія коронавірус
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