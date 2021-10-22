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    За добу в Києві виявлено понад 1,3 тис. нових випадків Covid-19

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    Щодня до столичних лікарень потраплять близько пів тисячі хворих на коронавірус або з підозрою на цю недугу - За добу в Києві виявлено понад 1,3 тис. нових випадків Covid-19
    Щодня до столичних лікарень потраплять близько пів тисячі хворих на коронавірус або з підозрою на цю недугу
    Фото: glavcom.ua

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 44 особи

    За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1323 осіб. Це на 131 випадок більше, ніж за попередній день (за добу 20 жовтня було зафіксовано 1192 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 249 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 225 тис. осіб (за добу 21 жовтня – 277)
    • померли понад 5,8 тис. людей (за добу – 44)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 143 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 811 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 130 тис. осіб (за добу 21 жовтня – 405)
    • померли 3 тис. осіб (за добу – 31).

    21 жовтня в Україні медики зафіксували понад 23,7 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,7 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, 20 жовтня у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Від ускладнень коронавірусу померли 39 осіб.

    У п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку Київ потрапить днями.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    За добу в Києві виявлено понад 1,3 тис. нових випадків Covid-19