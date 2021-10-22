В Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння»

Київ найближчими днями буде у червоній зоні

Сумщина 23 жовтня стане «червоною»

В Україні у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей, у «жовтій» – так само. Наразі під загрозою посилення карантину перебувають ще три області, одна з них завтра вже перейде до «червоної» зони, повідомляє пресслужба МОЗ.

Станом на сьогодні, у «червоній» зоні перебуває п’ять областей:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Херсонська.

Крім того, із завтрашнього дня у цю зону перейде Сумська область. А в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в «червону» зону з 25 жовтня.

Днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Про це попередив мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради 21 жовтня.

На карті МОЗ вказано, що показник завантаженості ліжок перевищує три дні в Івано-Франківській та Миколаївській областях, а також Хмельницькій.

Графіка МОЗ

Рівень госпіталізації перевищує майже у всіх областях. Нормальні показники тільки у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській.

«Помаранчева» зона найбільша, до неї наразі належать:

Київ,

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Тернопільська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська,

Рівненська.

У «жовтій» зоні перебувають п'ять регіонів:

Вінницька,

Кіровоградська,

Закарпатська,

Полтавська,

Київська.

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Також вчора МОЗ озвучив кількість пасажирів, у яких перед посадкою на потяг виявили Covid-19.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

Нагадаємо, що лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.

Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу та впевнені, що «вакцинація – це чипування».

Графіка МОЗ

Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.

Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.