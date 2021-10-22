В Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння»графіка
Сумщина 23 жовтня стане «червоною»
В Україні у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей, у «жовтій» – так само. Наразі під загрозою посилення карантину перебувають ще три області, одна з них завтра вже перейде до «червоної» зони, повідомляє пресслужба МОЗ.
Станом на сьогодні, у «червоній» зоні перебуває п’ять областей:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Херсонська.
Крім того, із завтрашнього дня у цю зону перейде Сумська область. А в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в «червону» зону з 25 жовтня.
Днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Про це попередив мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради 21 жовтня.
На карті МОЗ вказано, що показник завантаженості ліжок перевищує три дні в Івано-Франківській та Миколаївській областях, а також Хмельницькій.
Рівень госпіталізації перевищує майже у всіх областях. Нормальні показники тільки у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській.
«Помаранчева» зона найбільша, до неї наразі належать:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Тернопільська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- Рівненська.
У «жовтій» зоні перебувають п'ять регіонів:
- Вінницька,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Полтавська,
- Київська.
Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.
Також вчора МОЗ озвучив кількість пасажирів, у яких перед посадкою на потяг виявили Covid-19.
Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.
Нагадаємо, що лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.
Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу та впевнені, що «вакцинація – це чипування».
Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.
Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.
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