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    В Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння»

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    Київ найближчими днями буде у червоній зоні - В Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння»
    Київ найближчими днями буде у червоній зоні
    Фото: reuters

    Сумщина 23 жовтня стане «червоною»

    В Україні у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей, у «жовтій» – так само. Наразі під загрозою посилення карантину перебувають ще три області, одна з них завтра вже перейде до «червоної» зони, повідомляє пресслужба МОЗ.

    Станом на сьогодні, у «червоній» зоні перебуває п’ять областей:

    • Дніпропетровська,
    • Донецька,
    • Запорізька,
    • Одеська,
    • Херсонська.

    Крім того, із завтрашнього дня у цю зону перейде Сумська область. А в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в «червону» зону з 25 жовтня.

    Днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Про це попередив мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради 21 жовтня.

    На карті МОЗ вказано, що показник завантаженості ліжок перевищує три дні в Івано-Франківській та Миколаївській областях, а також Хмельницькій.

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    Рівень госпіталізації перевищує майже у всіх областях. Нормальні показники тільки у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській.

    «Помаранчева» зона найбільша, до неї наразі належать:

    • Київ,
    • Волинська область,
    • Житомирська,
    • Івано-Франківська,
    • Тернопільська,
    • Луганська,
    • Львівська,
    • Миколаївська,
    • Сумська,
    • Харківська,
    • Хмельницька,
    • Черкаська,
    • Чернівецька,
    • Чернігівська,
    • Рівненська.

    У «жовтій» зоні перебувають п'ять регіонів:

    • Вінницька,
    • Кіровоградська,
    • Закарпатська,
    • Полтавська,
    • Київська.

    Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

    Також вчора МОЗ озвучив кількість пасажирів, у яких перед посадкою на потяг виявили Covid-19.

    Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

    Нагадаємо, що лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.

    Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу та впевнені, що «вакцинація – це чипування».

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.

    Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Київ медицина лікарня Україна епідемія карантин вакцинація коронавірус
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    В Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння»