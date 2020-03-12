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    Загроза коронавірусу: Кличко показав, як дезінфікують транспорт (відео)

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    Дезинфекцію здійснюють працівники автопарків та транспортних ДЕПО - Загроза коронавірусу: Кличко показав, як дезінфікують транспорт (відео)
    Дезинфекцію здійснюють працівники автопарків та транспортних ДЕПО
    Фото: скріншот відео

    Дезінфікуючими засобами оброблять метро і наземний громадський транспорт

    Увесь рухомий склад громадського транспорту Києва двічі на день обробляють дезінфікуючими засобами. Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео про те, як дезінфікують транспорт.

    «Ми робимо все можливе, щоб убезпечити мешканців міста від можливого інфікування коронавірусом. Зокрема, особлива увага - до безпеки в громадському транспорті. Увесь рухомий склад громадського транспорту столиці, в тому числі й метро, двічі на день обробляють дезінфікуючими засобами - перед подачею на маршрути та в кінці зміни. Дезинфекцію здійснюють працівники автопарків та транспортних ДЕПО, які пройшли спеціальну підготовку», - зазначив у дописі до відео Кличко.

    За словами мера, щоденно працівники «Київпастрансу» обробляють 361 автобус, 349 тролейбусів та 276 трамваїв, що виходять на маршрути в місті. А лікарі заміряють температуру у водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після повернення в депо. 

    «У столичній підземці обробляють дезінфекторами як самі вагони, так і приміщення станцій. Працівникам служб, що контактують із пасажирами, рекомендовано використовувати медичні маски», - розповів Кличко. 

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

    У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

    Кінотеатри Києва скасовують вистави у березні і переносять їх на більш пізній період.

    12 березня Кличко подякував киянам та відповідальному бізнесу, які відреагували на протиепідемічні обмеження, запроваджені містом, щоб убезпечити мешканців столиці від можливого інфікування коронавірусом.

    Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро КМДА коронавірус
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