Загроза коронавірусу: Кличко показав, як дезінфікують транспорт (відео)



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Дезинфекцію здійснюють працівники автопарків та транспортних ДЕПО Фото: скріншот відео

Дезінфікуючими засобами оброблять метро і наземний громадський транспорт

Увесь рухомий склад громадського транспорту Києва двічі на день обробляють дезінфікуючими засобами. Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео про те, як дезінфікують транспорт.

«Ми робимо все можливе, щоб убезпечити мешканців міста від можливого інфікування коронавірусом. Зокрема, особлива увага - до безпеки в громадському транспорті. Увесь рухомий склад громадського транспорту столиці, в тому числі й метро, двічі на день обробляють дезінфікуючими засобами - перед подачею на маршрути та в кінці зміни. Дезинфекцію здійснюють працівники автопарків та транспортних ДЕПО, які пройшли спеціальну підготовку», - зазначив у дописі до відео Кличко.

За словами мера, щоденно працівники «Київпастрансу» обробляють 361 автобус, 349 тролейбусів та 276 трамваїв, що виходять на маршрути в місті. А лікарі заміряють температуру у водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після повернення в депо.

«У столичній підземці обробляють дезінфекторами як самі вагони, так і приміщення станцій. Працівникам служб, що контактують із пасажирами, рекомендовано використовувати медичні маски», - розповів Кличко.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

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12 березня Кличко подякував киянам та відповідальному бізнесу, які відреагували на протиепідемічні обмеження, запроваджені містом, щоб убезпечити мешканців столиці від можливого інфікування коронавірусом.