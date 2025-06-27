Керівниця оборонного об’єднання у 24 роки. У мережі скандал навколо Катерини Михалко

Катерина Михалко: «Для мене честь – бути громовідводом для покоління молодих жінок, які прагнуть працювати в сфері національної безпеки»

Політики, журналісти, громадські діячі вступили у дискусію щодо спроможності 24-річної дівчини бути ефективною керівницею у сфері експорту зброї

Навколо 24-річної Катерини Михалко, яка обіймає посаду виконавчої директорки об’єднання підприємств оборонно-промислового комплексу «Технологічні сили України» розгорівся скандал у соцмережах. Деякі політики та громадські діячі заявляють: через молодий вік та відсутність досвіду вона не повинна очолювати комплекс, який забезпечує захисників передовими військовими технологіями. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, на скандал відреагував народний депутат Олексій Гончаренко. «Як думаєте, що треба робити, щоб в 24 роки обіймати посаду виконавчого директора об’єднання підприємств ОПК «Технологічні сили України», яке відповідає за експорт зброї? Ось і я не знаю. В мене є програма стажування, на яку 20-22-річні студенти приходять, щоб пробувати себе в політиці. Тим часом Катерина Михалко з серпня 2023 року обіймає цю високу посаду. Тобто фактично стала директором в 22 роки! Ну і до цього всього – структури, яка відповідає за експорт зброї», – написав нардеп.

Гончаренко закликав Михалко поділитися історією такого блискучого кар'єрного успіху. «Бачу, багато хто вже почав писати про різні звʼязки. Але! Я би дуже хотів послухати саме історію пані Катерини. Це ж історія успіху! Може всі наші амбітні студенти в 22 роки захочуть зробити так само. Пані Катерино, розповідайте. Не стримуйте себе! Україна має розвиватись, молодь – наше майбутнє!», – додав він.

Гончаренко опублікував кілька скринів зі сторінки Катерини Михалко, на яких, зокрема, вона захищає дипломну роботу у Києво-Могилянській академії на тему «Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі». На одному з фото – Катерина Михалко позує поряд із президентом Франції Еммануелем Макроном – Михалко була запрошена на закриту бесіду з Макроном, яка відбулася у Музеї Ханенків у Києві.

Допис Олексія Гончаренка скриншот допису

Допис Гончаренка викликав різку реакцію з боку ректорки Київського авіаційного університету Ксенії Семенової, яка виступила на захист Михалко. Семенова заявила, що знає її по роботі і вважає ефективною керівницею.

«Хлопчик Олексій вважає себе достатньо зрілим, щоб стрибати на молоду красиву розумну ефективну дівчину, яка керує ТСУ. У мене в команді дуже багато молодих ефективних людей і я знаю роботу Михалко. Тому я зараз буду сильно вписуватися за Катерину. Технологічні сили України – це громадська спілка, яка обʼєднує виробників. Судячи з того, які компанії є членами ТСУ, спілка робить свою роботу дуже добре. Нещодавно, наприклад, Президент оголосив, що Україна рухається в бік експорту своєї зброї. І тут велика заслуга саме ТСУ. Так, ТСУ не є державним органом і не регулюють експорт зброї. Але успішно лобіюють інтереси виробників, що і має робити спілка», – написала Семенова.

Допис Ксенії Семенової скриншот допису

Згодом Гончаренко опублікував наступний допис, у відповідь на слова ректорки Семенової. Він звинуватив її та Михалко у надмірній активності у Facebook замість реальної роботи, а також пригрозив перевіркою Київського авіаційного університету.

«О! Ректорка університету, в якому найбільша реформа за весь час – зміна назви, прокинулась. Не похвально те, що ні ректорка, ні наша 24-річна керівниця експорту (!) зброї не шкодують часу на Facebook і фотосесії, зате роботою переймаються значно менше», – написав Гончаренко і додав, що займеться перевіркою і КАІ, і депутатського фонду.

Другий допис Олексія Гончаренка скриншот допису

Народний депутат України 6,7,8 та 9 скликань від ВО «Батьківщина», адвокат Сергій Власенко різко розкритикував призначення на посаду Катерини Михалко, зазначивщи, що «призначати 24-річних на керівні посади, це не ейджизм, це – тупізм».

«Прочитав про пані, що «вона ще в шкільному віці глибоко вивчала маркетинг»… Спочатку із поваги до «юної леді», стримував себе… Потім реготав в повне горло… Звичайно, що із будь-якого правила є виключення. В музиці, наприклад, Моцарт. Але тоді – це генії світового і історичного масштабу», – написав Власенко.

Політик зазначив, що свій пост написав із повагою до молодих людей, які хочуть управляти державою, адже він сам це хотів у свої 24.

Допис Сергія Власенка скриншот допису

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк висловила підтримку амбітній молоді. Вона розповіла, що два дні спілкувалася з жінками різного віку, фаху, різних професій, та з різним досвідом – військовими, волонтерками, підприємицями, депутками у Рівному та Луцьку.

«Серед них багато директорок, власниць бізнесу в доволі молодому віці. І я захоплююсь молодими, юними – з неймовірною енергією, вірою у власні сили і свободою вибору. Мало того, я люблю працювати з молодими і амбітними, бо це неймовірна синергія. Чому коли чоловік хоче критикувати жінку, відразу переходить на образу, і треба обовʼязково вколоти віком або зовнішнім виглядом?! Причому аргументи – «замолода» і «застара» однакові! Чому ні слова про фаховість, професійність, знання?! Сумно той хайп читати! Просто сумно. Колись, коли я захищала кандидатську в 25, памʼятаю як мені «кололи» в спину», – написала Олена Кондратюк.

Допис Олени Кондратюк скриншот допису

Народний депутат Верховної Ради 7 та 8 скликань Євген Фірсов, який зараз обороняє Україну на фронті, відреагував на скандал, зазначивши, що у 25 років він став народним депутатом, наймолодшим на той час, за усю історію українського парламенту.

«Я застав ще спікера Турчинова. У Раді – Януковичі, мільйонери, бандити, мостадонти. І я зі своїми 25 роками. У 26 я став радником мільярдера Губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського. Зараз про це не прийнято казати. Але так сталось, що мені пофіг. У 30 років, я став головою державної екологічної інспекції. Штрафував на мільйони великі підприємства і тому швидко закінчив карʼєру в інспекції. Але зараз мені 36 і в ці хвилини я розвантажую … ні, навіть не дрони , гірше – батареї до них. Бо всі хлопці, як знали, пішли вечеряти. Служу в бригаді командиром взводу. І усі офігевають, що я тут роблю четвертий рік зі своїми минулорічними «досягненнями». Які під кабами не мають жодного значення», – написав екснардеп.

За словами Фірсова, «усі ці достігатєльства» нічого не варті. Головне, наголосив він, – бути здоровим та щасливим і не важливо, де ти там був і скільки тобі років.

Допис Євгена Фірсова скриншот допису

Катерина Михалко народилася 1 червня 2001 року у Києві. Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «публічне управління та державна служба».

До призначення на нинішню посаду Катерина Михалко була співзасновницею Nuka – українського стартапу з виробництва «вічної канцелярії», який зібрав сотні тисяч доларів через краудфандинг. Проте її вихід з проєкту у 2019 році супроводжувався конфліктом із партнером Нікітою Владикіним, який одночасно був її колишнім хлопцем. За словами Михалко, після розриву їхніх стосунків її почали усувати від ухвалення рішень і попросили покинути офіс. Вона зберегла свою частку у компанії, але відмовилась продавати частку без фінансової звітності та юридичних гарантій.

Із серпня 2023 року Михалко – виконавча директорка «Технологічних сил України» – обʼєднання провідних приватних підприємств ОПК, що забезпечують захисників високими військовими технологіями з 2014 року.

У травні 2025 року Катерина Михалко була запрошена на закриту зустріч з французьким президентом Емануелем Макроном.

«Це була єдина зустріч президента без участі представників держінституцій: годинний щирий діалог у вузькому колі громадянського суспільства. Припинення вогню, збереження демократії та посилення оборонної промисловості — мала за честь послухати рефлексії президента на ці теми», – дописала тоді Михалко.

Об’єднання «Технологічні Сили України» (ТСУ) позиціонує себе як платформу провідних українських виробників військової техніки та технологій, які створюють інноваційні рішення для Збройних Сил України. Його ключова мета – посилення обороноздатності країни шляхом розвитку власного високотехнологічного ВПК, локалізації виробництва озброєнь та інтеграції українських рішень у глобальний ринок.

ТСУ об’єднує понад два десятки приватних компаній, які працюють над виробництвом дронів, систем зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби, програмного забезпечення, артилерійських комплексів, безпілотників-камікадзе, розвідувальних платформ та інших видів сучасного озброєння. Серед відомих учасників – Ukrspecsystems, Roboneers, FRDM, AeroDrone, Атлон Авіа та інші.