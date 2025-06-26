На Закарпатті жінка згоріла живцем під час спалювання сухостою

65-річна жінка опинилася в епіцентрі пожежі. Вибратися самостійно вона вже не змогла

У селі Дунковиця на Закарпатті внаслідок загорання сухої трави загинула пенсіонерка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Встановлено, що 65-річна мешканка Мукачева разом із чоловіком приїхали впорядкувати земельну ділянку, що належить їхнім знайомим. Зібране сміття подружжя вирішило спалити, однак не змогло впоратися з вогнем. Поки чоловік відійшов по воду, полум’я раптово поширилося, і жінка опинилася в епіцентрі пожежі. Вибратися самостійно вона вже не змогла.

Остаточну причину загибелі жінки встановлюють правоохоронці.

«Рятувальники вкотре нагадують, що спалювання сухої рослинності, сміття та чагарників заборонено. Такі дії можуть призвести не лише до масштабних пожеж, а й становлять смертельну загрозу для людей. Закликаємо громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та використовувати безпечні методи утилізації рослинних решток», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині 86-річна жінка знепритомніла і впала у вогонь, рятуючи свою оселю через підпал сухостою. Її вдалося врятувати завдяки сусідам. З опіками жінку забрали до лікарні. Опіки отримав і сам сусід-рятувальник.

А у селі Бабинці Бучанського району вогонь знищив три житлові будинки з господарськими спорудами. Причина пожежі – спалювання сухої трави.