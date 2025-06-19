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Жінка купила бургер у турецькому McDonald's і була шокована ціною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ціни в McDonald's в аеропорту Анталії шокували туристку
фото: www.patronlarkulubu.com.tr

Британка купила їжу в McDonald's під час відпустки в Туреччині, і не могла повірити, скільки грошей їй коштувала ця їжа

Туреччина кілька десятиліть була символом доволі якісного, але водночас бюджетного туризму. Але останнім часом усе більше мандрівників скаржаться на ціни в цій країні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  Mirror.

Видання звернуло увагу на публікацію в TikTok, в якій британська туристка розповіла про своє приголомшення від турецьких цін. Жінка розповіла, що вирішила в перекусити у McDonald's в аеропорту Анталії. І хоча тамтешнє меню нічим особливо не відрізняється від меню британських McDonald's, туристка «не могла повірити», скільки грошей їй коштували ці кілька бургерів.

@emziereviews Ridiculous pricing for McDonald’s at Antalya airport nothing special at all #mcdonalds #antalya #turkey #airport #fyp #ridiculous ♬ original sound - Emzie1999

«Що я можу сказати? McDonald's в аеропорту Анталії – шалені ціни. Вони хочуть 20 євро за Біг Мак. Ми замовили два потрійні чізбургери, середню кока-колу та середню Фанту, і загалом в англійських грошах це склало 37 фунтів стерлінгів (43,5 євро)», – розповіла британка.

Жінка висловила переконання, що страва не була варта такої високої ціни. Підписники в коментарях погодилися з туристкою і поділилися своїм досвідом шалених цін у турецьких закладах громадського харчування.

Однак інші люди зауважили, що високі ціни на їжу в аеропортах – це звичне явище, і досвідчені мандрівники обідають перед поїздкою до аеропорту. 

Як зазначає Mirror, хоч не всі коментатори підтримали авторку відео, більшість все ж визнали, що Туреччина стає далеко не таким бюджетним напрямком відпочинку, як була раніше.

«Індекси цін виробників на внутрішньому ринку постійно зростають, що безпосередньо призвело до зростання цін на всі споживчі товари та послуги. Відповідно, індекс споживчих цін у всіх групах товарів надзвичайно зріс з 2022 року. Категорія продуктів харчування та безалкогольних напоїв мала один із найвищих рівнів інфляції», – пише видання.

Нагадаємо, новий «головний біль» для туристів і туроператорів вигадали готелі в Туреччині – там стає все більш поширеним і популярним горезвісне «динамічне ціноутворення» або ціноутворення, засноване на попиті.

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Теги: Туреччина Анталія туризм аеропорт жінка послуги харчування TikTok відео

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