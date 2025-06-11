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Тенісистки, які пройдуть процедуру збереження фертильності, зможуть повернутися до змагань із захищеним рейтингом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тенісистки, які пройдуть процедуру збереження фертильності, зможуть повернутися до змагань із захищеним рейтингом
WTA оголосила про створення фонду для спортсменок, який передбачатиме комплексну допомогу у питаннях материнства

Гравчині можуть взяти паузу в кар'єрі для проходження процедури збереження фертильності

Жіноча тенісна асоціація (WTA) запровадила нові правила, які забезпечують захист ігрового рейтингу для спортсменок, які вирішили пройти процедуру збереження фертильності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WTA.

Нове правило означає, що тепер гравчині можуть взяти паузу в кар'єрі для проходження процедури збереження фертильності – заморожування яйцеклітин або ембріонів, і повернутися до змагань із захищеним рейтингом.

Допущені гравці отримають спеціальний вхідний рейтинг (SER), який можна використовувати для участі на трьох турнірах. Цей рейтинг розраховуватиметься на основі 12-тижневого середнього значення рейтингу WTA за вісім тижнів до початку позазмагального періоду.

«Розробка та ухвалення правила рейтингу була підтримана гравцями WTA і забезпечує подальше розширення існуючого пакету переваг, що дозволяють гравцям поєднувати професійний спорт із сімейним життям», – йдеться у заяві WTA.

Раніше Жіноча тенісна асоціація оголосила про створення фонду для спортсменок, який передбачатиме комплексну допомогу у питаннях материнства.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: теніс жінка

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