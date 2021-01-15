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    Снігопад і пандемія: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Снігопад і пандемія: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Кличко відзвітував, як місто бореться з наслідками снігопаду та протистоїть поширенню коронавірусу

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки ліжок з подачею кисню обладнали в місті;
    • про можливість відновлення навчання у молодшій школі;
    • про прибирання міста від снігу;
    • про роботу громадського транспорту під час локдауну.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 14 січня, у Києві коронавірус виявлено у 896 людей. Це на 102 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 13 січня було 794 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 121082 випадки захворювання на Covid-19.

    15-16 січня в Києві очікується значне зниження температури. вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

    У зв’язку з сильним снігопадом у Києві дорожники працюють цілодобово.

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    Теги: Віталій Кличко Київ карантин снігопад коронавірус
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