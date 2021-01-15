Снігопад і пандемія: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)

Кличко відзвітував, як місто бореться з наслідками снігопаду та протистоїть поширенню коронавірусу

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки ліжок з подачею кисню обладнали в місті;

про можливість відновлення навчання у молодшій школі;

про прибирання міста від снігу;

про роботу громадського транспорту під час локдауну.

Як повідомлялося, за минулу добу, 14 січня, у Києві коронавірус виявлено у 896 людей. Це на 102 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 13 січня було 794 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 121082 випадки захворювання на Covid-19.

15-16 січня в Києві очікується значне зниження температури. вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

У зв’язку з сильним снігопадом у Києві дорожники працюють цілодобово.

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