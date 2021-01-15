Ситуація погіршується: за добу в Києві майже 900 нових випадків Covid-19
На Київщині за добу виявлено 588 нових хворих на коронавірус
За минулу добу, 14 січня, у Києві коронавірус виявлено у 896 людей. Це на 102 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 13 січня було 794 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 121082 випадки захворювання на Covid-19.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 46349 осіб (за добу 822), померли 2161 особа (за добу 20).
У Київській області зафіксовано 65262 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 588 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 410 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 44960 осіб (за добу 516), померли 1050 людей (за добу 8).
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1146963 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 14 січня зафіксовано 8199 хворих на коронавірус.
Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 14 січня у Києві було підтверджено 120186 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 794 осіб.
У Київській області було 64674 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 410 нових хворих.
Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.