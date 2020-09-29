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    Київ на першому місці в Європі за кількістю висоток

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    Будинки на вул.&nbsp;Княжий Затон, 21 і Срібнокільська, 1 в Києві - Київ на першому місці в Європі за кількістю висоток
    Будинки на вул. Княжий Затон, 21 і Срібнокільська, 1 в Києві
    Фото: horoshiyblog.livejournal.com

    У загальносвітовому рейтингу Київ на восьмому місці

    Київ опинився на першому місці серед європейських міст і восьмому у світі за кількістю висотних будівель. Про це свідчить рейтинг SkyscraperPage.

    У столиці України нарахували 1199 будівель вище 35 метрів (12 поверхів). Це більше, ніж у Лондоні (1109), який другий серед міст Європи за кількістю висоток.

    У загальносвітовому рейтингу на першому розташувався Нью-Йорк (6097 висоток), на другому – Торонто (2393), на третьому – Дубай (1574).

    Москва у цьому рейтингу на 16 місці (550 висоток).

    У тридцятці світового рейтингу опинилося ще одне місто України – Харків. Він на 26 місці із 422 високоповерхівками.


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    До слова, в Україні 150 недобудованих об'єктів, і майже половина з них — у Києві. У 70 недобудовах різної стадії простоюють близько 18 тис. квартир, за більшість з яких вже заплачені гроші.

    Київ будівництво рейтинг місто
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