Київ на першому місці в Європі за кількістю висоток



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Будинки на вул. Княжий Затон, 21 і Срібнокільська, 1 в Києві Фото: horoshiyblog.livejournal.com

У загальносвітовому рейтингу Київ на восьмому місці

Київ опинився на першому місці серед європейських міст і восьмому у світі за кількістю висотних будівель. Про це свідчить рейтинг SkyscraperPage.

У столиці України нарахували 1199 будівель вище 35 метрів (12 поверхів). Це більше, ніж у Лондоні (1109), який другий серед міст Європи за кількістю висоток.

У загальносвітовому рейтингу на першому розташувався Нью-Йорк (6097 висоток), на другому – Торонто (2393), на третьому – Дубай (1574).

Москва у цьому рейтингу на 16 місці (550 висоток).

У тридцятці світового рейтингу опинилося ще одне місто України – Харків. Він на 26 місці із 422 високоповерхівками.





До слова, в Україні 150 недобудованих об'єктів, і майже половина з них — у Києві. У 70 недобудовах різної стадії простоюють близько 18 тис. квартир, за більшість з яких вже заплачені гроші.