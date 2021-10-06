Загалом в цьому епідсезоні очікується 1,25 млн доз вакцин від грипу

В Україну надійшли вакцини від грипу трьох виробників. Про це 6 жовтня у Facebook інформує Центр громадського здоров'я МОЗ.

«До України вже надійшли вакцини проти грипу від трьох виробників, а саме: Ваксігрин Тетра – очікується 850 тис. доз; Інфлувак Тетра – очікується 200 тис. доз, Джісі Флю Квадривалент – очікується 200 тис. доз», – йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначають у Центрі, в цьому епідсезоні очікується 1,25 млн доз вакцин від грипу.

Наразі, за інформацією Держлікслужби України, станом на 1 жовтня видано позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тис. доз вакцини Джісі Флю Квадривалент, 61 тис. доз вже можна придбати в аптечній мережі.

Також у наявності в Україні 85 тисяч доз Ваксігрип Тетра. В першій половині жовтня очікується 350 тисяч доз, у другій половині місяця – ще 270 тисяч доз.

Ввезено та наразі знаходиться на лабораторному контролі 200 026 доз вакцини Інфлувак Тетра.

У Центрі здоров'я також додали, що другий рік поспіль співпрацюють з програмою PIVI, завдяки якій в межах гуманітарної допомоги Україна отримає 30 тис. доз вакцин від грипу для щеплення медичних працівників.

Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого

До слова, вчені виявили, що щеплення від грипу знижують ризик розвитку деменції.

Як писав «Главком», завдяки протиепідемічним заходам проти коронавірусної інфекції у минулому епідемічному сезоні поширеність грипу була значно меншою, ніж у попередні роки (до появи Covid-19). Через це у соціальних мережах почали точитися розмови про необов’язковість вакцинації від грипу – до слова, з року в рік в Україні вакцинувалися від грипу менше 1% людей.

Раніше професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.