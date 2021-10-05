Вчені виявили, що щеплення від грипу знижують ризик розвитку деменції

Дослідження показали, що вакцинація, в тому числі і вакцинація проти грипу, сприяє активізації клітин імунної системи

Вчені вважають, що щорічні уколи від грипу поступово зміцнюють старіючу імунну систему

Нове дослідження, проведене американськими вченими з Медичної школи Університету Сент-Луїса, показує, що якщо робити щеплення від грипу на протязі шести років поспіль, то це знижує ризик розвитку деменції на 14%. Про це пише британське видання Daily Mail з посиланням на результати, опубліковані в журналі Vaccine.

Висновки були зроблені на основі даних, отриманих при спостереженнях майже 70 тисяч пацієнтів віком від 60 років і старше, які отримували в зимовий час вакцину від грипу і страждали або не страждали згодом від деменції.

Позитивний ефект був малопомітний протягом п'яти років, проте через шість років і більше ризик деменції помітно знижувався. Експерти вважають, що саме по собі зараження грипом навряд чи може викликати деменцію, а користь від вакцинації полягає в загальному зміцненні імунітету.

Дослідження на тваринах також показали, що вакцинація, в тому числі і вакцинація проти грипу, сприяє активізації клітин імунної системи, що взаємодіють з центральною нервовою системою, і відновленню пошкоджень, що призводять до деменції.

Таким чином, щорічні щеплення від грипу можна вважати відносно дешевим способом зниження ризику деменції у населення похилого віку; вони можуть зіграти важливу роль в скороченні числа таких пацієнтів, поступово зміцнюючи старіючу імунну систему і запобігаючи основним ушкодженням мозку, які призводять до погіршення мозкової діяльності. Але працює це лише тоді, коли пацієнти отримують вакцину не менше шести років поспіль.

До слова, незрозумілий неспокій у людей старше 60 років може вказувати на ранню стадію хвороби Альцгеймера, вважає доктор Емер Максуіні.

Нагадаємо, вчені виявили, що Covid-19 може сприяти змінам в мозку літніх людей, аналогічних тим, що спостерігається в разі хвороби Альцгеймера – невиліковної форми деменції, що призводить до смерті.

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