Ізраїльський лікар розповів, чи можна вакцинуватися від Covid-19 та грипу одночасно

За словами лікаря, колоти різні вакцини варто в різні руки та не протягом однієї доби

На думку професора Манфреда Гріна, комбінувати вакцину від коронавірусу із щепленням від грипу цілком безпечно

В Ізраїлі немає застережень щодо одночасного щеплення від коронавірусу та проти грипу. Про це медичній експертці Unicef, українському педіатру Катерині Булавіновій розповів професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін, йдеться в матеріалі «Главкома» «Чи вакцинувати дітей і навіщо третя доза? Ізраїльський професор про останні відкриття науковців».

Професор підкреслив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.

Грін підсумував, що можна колоти вакцину від коронавірусу та біопрепарати від грипу, кашлюка та правця. Щоправда, колоти різні вакцини варто в різні руки та не протягом однієї доби.

За словами Манфреда Гріна, наразі немає доказових даних, які б свідчили, що Covid-19 може зникнути. За певними винятками, ендемічні віруси не зникають: якщо вже попав до людей, залишається.

Також лікар висловив думку, що тим, хто не планує вакцинуватися, оскільки довіряє новітнім методам лікування коронавірусної хвороби, варто переглянути своє ставлення до цього питання, адже ліпше запобігти хворобі, ніж ефективно лікуватися.

«Я б не рекомендував не вакцинуватися лише з міркувань, що буде надано ефективне лікування. І ще я б зауважив, що треба приймати лише ті засоби, які схвалені медичною спільнотою, а не експериментувати із дивним поєднанням препаратів», – зазначив професор.

Нагадаємо, МОЗ нагадав, що в Україні дозволено комбінування вакцин Moderna та Pfizer.

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