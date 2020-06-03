Київ очищується від реклами: як із вулиць прибирають білборди (відео)



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Демонтаж білбордів у Києві Фото: скріншот відео

На вулицях Києва лишилося менш ніж 5 тис. рекламних конструкцій

Із початку 2020 року з вулиць Києва прибрали понад 7 тисяч рекламних конструкцій і засобів, у тому числі і з фасадів будинків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Я думаю, що всі мешканці міста можуть побачити, що ми наводимо лад із зовнішньою рекламою, як і обіцяли. І, якщо у 2015-му році в місті було майже 12 тисяч наземних рекламних конструкцій, то сьогодні їх – менше 5 тисяч. А до кінця року, згідно зі схемою розміщення наземних рекламних засобів, кількість такої реклами буде 4390 одиниць. Як ми і домовлялися з операторами рекламного ринку», – зазначив Кличко.

Мер столиці показав коротке відео, як працівники «Київреклами» прибирають великі конструкції.

За словами Кличка, роботи із наведення ладу не припиняли і під час карантину. Наприклад, на вулиці Бойчука було 49 великих білбордів. Зокрема, на розв’язці – 19 таких конструкцій. Усі їх демонтували. Бо, згідно з правилами, на розв’язках не можна розміщувати наземні рекламні засоби. На самій же вулиці залишилося 11 скролів.

«Також по-іншому тепер виглядає вулиця Борщагівська. На якій із 88-ми конструкцій залишили всього 28. Загалом, з початку 2020 року з вулиць столиці прибрали більше 7 тисяч рекламних конструкцій і засобів. У тому числі, і з фасадів будинків», – повідомив Кличко.

Він додав, що Київ продовжує втілювати розумні технології, зокрема, і в сфері реклами. Так, фахівці «Київреклами» розробили спеціальний додаток з новою послугою «Створення ескізу вивіски онлайн». Тепер оформити вивіску належним чином підприємці можуть, не виходячи з дому.