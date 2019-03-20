Київ оголосив війну «невидимому вбивці»



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Пасивне тютюнопаління вбиває

У столиці стартувала інформаційна кампанія «Дим – невидимий убивця»

У столичній мерії презентували інформаційну кампанію «Дим – невидимий убивця», яка покликана проінформувати киян про шкоду пасивного тютюнопаління.

Кампанія розроблена громадською організацією «Життя» спільно з органами місцевого самоврядування і державної влади.

Виконавча директорка ГО «Життя» Лілія Олефір зазначила, що подібні кампанії повинні транслюватися на національних і регіональних телеканалах та мати квоту соціальної реклами. Адже зменшення смертності від хвороб, які спричинені палінням, – один із обов’язків держави.

Київська міська рада долучилася до ініціативи громадської організації «Життя» та Центру громадського здоров'я МОЗ, щоб поінформувати киян про шкоду пасивного куріння. У березні на вулицях столиці та у підземці розмістили соціальну рекламу, інформаційні відеоролики показують у потягах метро.

За словами заступника міського голови-секретаря Київради Володимира Прокопіва, подібні акції місто підтримуватиме завжди. Також він анонсував, що найближчим часом Київрада може прийняти рішення, які значно обмежать шкідливий вплив тютюнового диму на оточуючих.

«Київ вже не вперше долучається до ініціатив громадськості, щоб поінформувати містян про шкоду тютюнового диму. Поінформований – значить озброєний, і в міста не було навіть вибору долучатися чи не долучатися. Куріння вбиває – це однозначно доведений факт і тут немає жодних дискусій. Зрозуміло, що місто буде завжди підтримувати такі ініціативи усіма можливими методами. Найближчим часом Київрада планує розглянути проекти рішень, які знаходяться в межах її повноважень, що допоможуть мінімізувати або унеможливити шкідливий вплив тютюнопаління та інформувати громадян про згубні наслідки. Хочу запевнити, що і надалі міська влада буде усіляко сприяти таким кампаніям», - зазначив Прокопів.

Тютюн вбиває 7 мільйонів людей щороку. З них понад 890 тисяч осіб передчасно помирає від руйнівних наслідків вторинного диму. Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає: не існує безпечного рівня впливу вторинного тютюнового диму, оскільки він містить більше 4000 хімічних речовин (з яких щонайменше 250 є шкідливими, а понад 50 викликають рак).

«Не може бути двох думок – «за» та «проти». Куріння вбиває! І це є доведений факт. Дорослі відповідальні не лише за себе, але й за дітей. Пасивне куріння шкодить першочергово дітям. І не потрібно займатися самообманом: розказувати собі, що я при дитині не палю, тато виходить на балкон, тощо. Вам слід пам’ятати: пасивне куріння вбиває дітей!» - наголосив доцент кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій.

Експерти нагадали, що у грудні 2012 року набули чинності зміни до закону щодо розширення переліку місць, де заборонено вживати тютюнові вироби. Від диму звільнили усі робочі місця, а також приміщення кафе, барів та ресторанів. Зміни до законодавства призвели до скорочення вживання тютюну та зменшення нараженості на тютюновий дим. Проте, пасивне куріння продовжує залишається проблемою в інших приміщеннях та громадських місцях: вдома, у під’їздах, на зупинках та в транспорті.