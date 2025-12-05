Київ: графіки відключення світла 6 грудня 2025 року
Графіки відключення світла у Києві 6 грудня
Завтра, 6 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключення світла у Києві 6 грудня
- 1.1 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 14:00 до 18:30;
- 1.2 черга – без світла з 14:00 до 18:30;
- 2.1 черга – без світла з 14:00 до 18:30;
- 2.2 черга – без світла з 14:00 до 18:30;
- 3.1 черга – без світла з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 21:00;
- 3.2 черга – без світла з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 21:00;
- 4.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 18:30 до 20:00;
- 4.2 черга – без світла з 09:00 до 10:30 та з 18:30 до 22:00;
- 5.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 23:00;
- 5.2 черга – без світла з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
- 6.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00;
- 6.2 черга – без світла з 10:30 до 14:00.
Нагадаємо, 5 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
Коментарі — 0