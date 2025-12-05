У Києві відкрито головну ялинку країни (фото)

Ялинка, як і минулого року, штучна і має висоту 16 метрів

Увечері 5 грудня у Києві запалили головну ялинку країни. Традиційно її встановлено на Софійській площі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Штучну ялинку, заввишки 16 м, прикрасили чотири з половиною тисячі іграшок і підсвітили гірляндою. Її оформлення натхненне фресками Софії Київської.

Встановлення головної новорічної ялинки України розпочалося наприкінці листопада фото: Віталій Кличко

Головне новорічне дерево запалив мер разом із сотнею киян. «Вкотре, навіть в умовах війни, ми за традицією встановили та прикрасили ялинку в серці столиці. Бо у наших дітей має бути свято, мають бути моменти радості. Позитивні емоції потрібні і дорослим», – наголосив він.

Невдовзі поруч встановлять невелику ковзанку та кілька будиночків, де продаватимуть кондитерські вироби й гарячі напої.

фото: Віталій Кличко

Оформлення ялинки натхненне фресками Софії Київської фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 листопада, на Софійській площі в Києві розпочалося встановлення головної новорічної ялинки України. Місто не витрачало бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – усі витрати взяли на себе меценати.

До слова, 4 грудня у столиці стартував продаж легальних новорічних ялинок – планують відкрити 141 офіційну локацію. Підприємці продаватимуть ялинки з плантацій лісництв. Цьогоріч сосни продаватимуть за ціною від 500 грн за погонний метр, а ялинки – від 750 грн. Вартість хвойних композицій становитиме від 250 до 650 грн.