Київщина: графіки відключення світла 6 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки відключення світла у Київській області 6 грудня

Завтра, 6 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 6 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 07:00 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;
  • 1.2 черга – без світла з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;
  • 2.1 черга – без світла з 15:00 до 18:30;
  • 2.2 черга – без світла з 15:00 до 18:30;
  • 3.1 черга – без світла з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 3.2 черга – без світла з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 09:00 до 11:30 та з 18:30 до 20:00;
  • 4.2 черга – без світла з 09:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 5.1 черга – без світла з 11:30 до 15:00;
  • 5.2 черга – без світла з 11:30 до 15:00;
  • 6.1 черга – без світла з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 23:00.
Нагадаємо, 5 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

