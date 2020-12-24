Київрада ухвалила програму розвитку столиці на три роки: на що підуть мільярди

Програму економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки підтримали 69 депутатів

Найбільшу суму видатків спрямовано на транспортну галузь

Київська міська рада ухвалила Програму економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки. Відповідне рішення підтримали 69 депутатів Київради.

Відтак, на наступні 12 місяців, на капітальне будівництво, ремонти та реконструкцію об’єктів міської інфраструктури передбачили понад 9 млрд гривень. Капітальні вкладення становлять 4,86 млрд грн. Капітальний ремонт – 4,13 млрд грн.

Традиційно, найбільшу суму видатків спрямовано на транспортну галузь – 4,6 млрд грн. Йдеться про капітальний ремонт шляхової мережі, будівництво та реконструкцію об’єктів дорожньої інфраструктури.

На житлово-комунальне господарство передбачено майже 2,4 млрд грн. Гроші спрямують на модернізацію житлового і ліфтового господарства, реконструкцію каналізаційних колекторів та інженерних мереж, будівництво та капітальний ремонт парків та скверів.

«Враховано окремою статтею придбання житла для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Додаткові кошти спрямовано і на будівництво житлових будинків для учасників антитерористичної операції та внутрішньо-переміщених осіб, а також на зведення гуртожитку, на вулиці Польовій, для медичних працівників», – зазначила директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

На освітню галузь передбачено 1 млрд грн. Мова йде про реконструкцію та капремонт навчальних закладів. В тому числі – завершення будівництва дошкільного навчального закладу на вулиці Бахмацькій, 35, що у Святошинському районі столиці.

За охороною здоров’я – 285,5 млн грн. Кошти передбачені на будівництво та реконструкцію медичних закладів Києва. В тому числі на проектування будівництва багатопрофільної лікарні на території житлового масиву «Троєщина». А також на капітальний ремонт приміщень Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги під створення центру серцево-судинної патології, що на вулиці Братиславській 3.

Капітальні видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2021 рік становлять 227,2 млн грн.

Капітальні видатки на культуру та мистецтво – 292,2 млн грн. Йдеться про капремонт комунальних кінотеатрів, реконструкцію київського зоопарку та реконструкцію закладів культури.

На фізичну культуру і спорт – майже 70 млн грн.

На охорону навколишнього середовища передбачено 30,2 млн грн.