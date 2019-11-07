Стало відомо, скільки цього року Київ зекономив на освітленні вулиць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завдяки сучасному LED-освітленню столиця економить близько 30-50% коштів на оплаті електроенергії

За 9 місяців 2019 року комунальному підприємству «Київміськсвітло» вдалося зекономити на витратах електроенергії понад 12 млн грн. Завдяки капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення та заміні ртутних і натрієвих світильників на світлодіодні (LED) столиця економить близько 30-50% бюджетних коштів на оплаті електроенергії за рік.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За інформацією підприємства, загалом із січня до вересня 2019 року на електроенергію зі столичного бюджету виділено 106,75 млн грн, зокрема:

Січень – 17 400 284

Лютий – 16 450 383

Березень – 13 295 731

Квітень – 12 314 944

Травень – 10 187 303

Червень – 7 949 455

Липень – 8 406 204

Серпень – 10 156 710

Вересень – 10 590 869

Крім економії електроенергії, нові яскраві та сучасні LED-світильники роблять рух на вулицях більш комфортним і безпечним – як для водіїв, так і для пішоходів, зазначили комунальники.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці з 2017 року замінили вже понад 22 тисячі старих вуличних світильників на нові й сучасні. Нове сучасне LED-освітлення вже сяє на майже 350 об’єктах столиці - на вулицях і проспектах, у парках та зонах відпочинку, на мостах і нових турстичних локаціях. До кінця 2019 року у Києві буде встановлено загалом понад 30 тисяч світодіодних світильників.