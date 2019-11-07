Стало відомо, скільки цього року Київ зекономив на освітленні вулиць
Завдяки сучасному LED-освітленню столиця економить близько 30-50% коштів на оплаті електроенергії
За 9 місяців 2019 року комунальному підприємству «Київміськсвітло» вдалося зекономити на витратах електроенергії понад 12 млн грн. Завдяки капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення та заміні ртутних і натрієвих світильників на світлодіодні (LED) столиця економить близько 30-50% бюджетних коштів на оплаті електроенергії за рік.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
За інформацією підприємства, загалом із січня до вересня 2019 року на електроенергію зі столичного бюджету виділено 106,75 млн грн, зокрема:
- Січень – 17 400 284
- Лютий – 16 450 383
- Березень – 13 295 731
- Квітень – 12 314 944
- Травень – 10 187 303
- Червень – 7 949 455
- Липень – 8 406 204
- Серпень – 10 156 710
- Вересень – 10 590 869
Крім економії електроенергії, нові яскраві та сучасні LED-світильники роблять рух на вулицях більш комфортним і безпечним – як для водіїв, так і для пішоходів, зазначили комунальники.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці з 2017 року замінили вже понад 22 тисячі старих вуличних світильників на нові й сучасні. Нове сучасне LED-освітлення вже сяє на майже 350 об’єктах столиці - на вулицях і проспектах, у парках та зонах відпочинку, на мостах і нових турстичних локаціях. До кінця 2019 року у Києві буде встановлено загалом понад 30 тисяч світодіодних світильників.