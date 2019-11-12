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    За дев’ять місяців на роботу світлофорів Київ витратив майже 2,5 млн грн

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    За дев’ять місяців на роботу світлофорів Київ витратив майже 2,5 млн грн

    За жовтень витрачено 238,994 тис. грн на оплату електроенергії для роботи світлофорних об’єктів

    Із січня по жовтень 2019 року Київ витратив на оплату електроенергії для роботи світлофорних об’єктів майже 2,5 млн грн. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Центр організації дорожнього руху».

    «На території міста Києва діючих світлофорних об'єктів 755, 685 з яких перебувають на балансі підприємства. За десять місяців поточного року підприємством на оплату електроенергії, необхідної для роботи світлофорних об'єктів, які знаходяться на балансі, було витрачено бюджетних коштів 2 457 187,67 грн», - йдеться відповіді Центру на запит УНН.

    За інформацією підприємства, за жовтень було витрачено 238,994 тис. грн бюджетних коштів на оплату електроенергії для роботи світлофорних об’єктів.

    Як повідомлялося, за 9 місяців 2019 року комунальному підприємству «Київміськсвітло» вдалося зекономити на витратах електроенергії понад 12 млн грн.

    За словами мера Києва Віталія Кличка, у 2018 році завдяки заміні ртутних та натрієвих світильників на нові - світлодіодні - місто зекономило на витратах на електроенергію майже 11 мільйонів гривень.
    На освітлення вулиць міста ліхтарями щомісяця витрачається в середньому понад 10 млн грн.
    Київ дороги гроші електроенергія
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