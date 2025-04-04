Київ посилює боротьбу з шахраями: які служби міста вже отримали «Е-посвідчення»
Система «Е-посвідчень» дає змогу швидко та безпечно ідентифікувати офіційних працівників, унеможливлює підробку документів і забезпечує максимальний захист даних
Київ розширив систему «Е-посвідчень», відтепер цифрові посвідчення доступні працівникам парків, соціальних служб, адміністрацій Володимирського, Житнього та Бессарабського ринків, а також співробітникам радіостанції «Голос Києва». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.
Очікується, що згодом цифрові посвідчення з’являться й у медиків.
«Система «Е-посвідчень» у застосунку «Київ Цифровий» дає змогу швидко та безпечно ідентифікувати офіційних працівників, унеможливлює підробку документів і забезпечує максимальний захист даних. QR-код посвідчення оновлюється щохвилини, що гарантує актуальність інформації», – пояснила команда застосунку
Команда застосунку також нагадала, що сервіс посвідчень розроблений для перевірки працівників різних установ і закладів міста.
Відповідальна особа установи через систему може:
- додавати та переглядати посвідчення працівників;
- перевіряти чи видаляти посвідчення працівників.
Працівник установи може:
- пред’являти посвідчення для перевірки;
- перевіряти посвідчення інших працівників.
А містяни можуть, за необхідності, перевіряти посвідчення працівників різних установ.
Щоб перевірити посвідчення, потрібно:
- 1) вибрати у своєму профілі «Перевірити посвідчення»;
- 2) просканувати QR-код посвідчення камерою телефона чи ввести код посвідчення.
Нагадаємо, першими електронні посвідчення отримали працівники тих комунальних підприємств столиці, які найбільше контактують з мешканцями у повсякденній роботі. Це інспектори з паркування та благоустрою, адміністратори міських ярмарків, дорожники та рятувальники.
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