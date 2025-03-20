Відсторонений секретар Київради пояснив, як потрапив на «плівки Комарницького»

Володимир Бондаренко: Жодних протизаконних дій я не вчиняв

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, якого відсторонено від ведення засідань і погоджувальної ради, пояснив своє спілкування зі скандальним ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким тим, що «спілкується із різними людьми». Про це він зауважив в коментарі «Главкому».

«Зокрема, спілкувався і з Денисом Комарницьким, який був наближеним до кількох політичних сил. Але, підкреслю, жодних протизаконних дій я не вчиняв», – сказав Бондаренко в ексклюзивному бліц-інтерв’ю «Главкому».

Бондаренко зауважив, що був допитаний як свідок у кримінальному провадженні та додав, що наразі, за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка, триває внутрішній аудит рішень Київради. За його попередніми результатами вже зареєстровані проєкти рішень Київради щодо припинення земельних відносин із приватними суб’єктами та подано судові позови щодо скасування державної реєстрації майна.

При цьому Бондаренко підкреслив, що відповідно до своєї заяви відсторонений від виконання функціоналу, пов’язаного із підготовкою та веденням пленарних засідань Київради, аби не виникало питань стосовно його упередженості чи неупередженості. Але продовжує виконувати поточну роботу, пов’язану з організаційною роботою секретаріату Київради.

Раніше повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». Кличко тепер буде проводити і засідання міськради, і засідання президії, і засідання погоджувальної ради особисто.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці.

Володимир Бондаренко є давнім соратником Віталія Кличка як депутата міськради з 2007 року, потім числився його помічником як нардепа, керував апаратом КМДА, був співголовою комісії при КМДА з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, а у 2020 році Кличко вибив для нього посаду секретаря Київради.

Варто зауважити, що наразі Бондаренку не пред’явлено жодних звинувачень силових органів, він проходить по справі як свідок і посилається на статтю 222 Кримінально-процесуального кодексу України, яка забороняє розголошення відомостей досудового розслідування без письмового дозволу прокурора або слідчого.