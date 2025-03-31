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Дві старовинні ікони та бронзовий хрест. Митники передали врятовані цінності двом музеям

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дві старовинні ікони та бронзовий хрест. Митники передали врятовані цінності двом музеям
Донецький обласний художній музей отримав дві ікони XIX – початку XX століття: «Покров Пресвятої Богородиці» та «Божа Матір Одигітрія» (зправа на фото)
фото: Київська митниця/Facebook

Повернення культурних цінностей у власність держави відбулося за рішенням суду, а їх передача до музейних фондів – за рішенням експертної ради Міністерства культури України

Київська митниця передала культурні цінності, які вдалося зберегти від незаконного вивезення за кордон, українським музеям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Повідомляється, що Донецький обласний художній музей отримав дві ікони XIX – початку XX століття: «Покров Пресвятої Богородиці» та «Божа Матір Одигітрія». Їх намагалися вивезти до Австралії, замаскувавши під сувеніри, повідомили митники. 

Передача до музейних фондів відбулася за рішенням експертної ради Міністерства культури України
Передача до музейних фондів відбулася за рішенням експертної ради Міністерства культури України
фото: Київська митниця/Facebook
Ікона «Божа Матір Одигітрія» тепер зберігатиметься у Донецькому обласному художньому музеї
Ікона «Божа Матір Одигітрія» тепер зберігатиметься у Донецькому обласному художньому музеї
фото: Київська митниця/Facebook
Столичні митники передали Донецькому обласному художньому музею ікону «Покров Пресвятої Богородиці»
Столичні митники передали Донецькому обласному художньому музею ікону «Покров Пресвятої Богородиці»
фото: Київська митниця/Facebook

Як повідомила київська митниця, Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» передали бронзовий хрест-енколпіон XII – XIII століття, який свого часу також намагалися переслати поштою. Такі хрести на Русі використовували для зберігання мощей святих.

Бронзовий хрест-енколпіон XII – XIII століття свого часу незаконно намагалися переслати поштою. Тепер він зберігатиметься у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав»
Бронзовий хрест-енколпіон XII – XIII століття свого часу незаконно намагалися переслати поштою. Тепер він зберігатиметься у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав»
фото: Київська митниця/Facebook

«Повернення культурних цінностей у власність держави відбулося за рішенням суду, а їх передача до музейних фондів – за рішенням експертної ради Міністерства культури України», – додали столичні митники. 

Повернення культурних цінностей у власність держави відбулося за рішенням суду
Повернення культурних цінностей у власність держави відбулося за рішенням суду
фото: Київська митниця/Facebook

Раніше повідомлялося, що прикордонники у пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні знайшли в автомобілі старовинну ікону Пресвятої Богородиці. Виявилось, що вона становить історичну цінність.  Зазначається, що первинна державна експертиза культурних цінностей встановила, що «Казанська ікона Богородиці» є оригінальним твором живопису останньої чверті XIX століття і становить історичну та культурну цінність. 

Теги: Київ митниця

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