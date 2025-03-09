Трагедія в київському метро: чоловік потрапив під потяг, три станції зачинено

Станції «Вирлиця», «Бориспільська», «Червоний хутір» розпочнуть свою роботу 10 березня

Пізно ввечері 9 березня, о 21:27 від працівників київського метрополітену до ДСНС надійшло повідомлення про те, що на станції метро «Вирлиця» на колію під потяг впала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.

Надзвичайники виявили тіло чоловіка під третім вагоном, приблизно за 70 метрів від платформи. Загиблого деблокували та підняли на платформу. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Рух останніх поїздів здійснюється зеленою гілкою метро до станції «Харківська». Три станції метро зачинено. Спершу про подію йшлось у повідомленні КМДА.

У КМДА повідомили, що станції «Вирлиця», «Бориспільська», «Червоний хутір» розпочнуть свою роботу завтра, 10 березня, відповідно до встановленого режиму роботи.

Нагадаємо, що 27 червня, низка станції метрополітену були зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Київського метрополітену з’ясовують обставини падіння пасажирки під потяг на станції «Контрактова площа».

Жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію під час прибуття потяга.

12 вересня, у столичному метро людина впала під потяг. Подія сталася на станція метро «Лукʼянівка»